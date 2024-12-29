Участников «Новогоднего миллиарда» в 2025 году ждет розыгрыш более 3 миллиардов рублей. Выигрышные комбинации станут известны по итогам минимум трех туров. По каким правилам определят победителей праздничной лотереи?

Чтобы стать участником «Русского лото», достаточно купить билет, состоящий из двух полей — в каждом 15 чисел от 1 до 90. Правила лотереи напоминают известную настольную игру в лото. Выигрышную комбинацию определяют с помощью бочонков, доставаемых из мешка. Их ровно 90.

В отличие от многих других лотерей, игроки в «Русское лото» выбирают купоны, в которых числа уже проставлены, сделать это самостоятельно нельзя. Можно только выбрать любой подходящий лотерейный билет.

По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»

Для тиража №1604 (»Новогодний миллиард») действуют почти такие же правила, что и во всех остальных тиражах «Русского лото». Главное отличие — суперприз в 1 миллиард рублей разыгрывается принудительно, тогда как в обычном тираже сорвать джекпот можно только на 15-м ходу.

«Новогодний миллиард» проводится в несколько туров. В первом выигрывают билеты, в которых раньше, чем в других, пять чисел одной любой горизонтальной строки совпадут с номерами вытащенных из мешка бочонков.

Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей — верхнего или нижнего — раньше, чем в других, совпадут с номерами вытащенных в ходе игры бочонков. Именно во втором туре будет разыгран 1 миллиард рублей.

Шансы на то, что все 15 чисел одного из полей билета совпадут с номерами бочонков ровно на 15 ходе, довольно мизерные, поэтому розыгрыш второго тура продолжается до появления победителя — в среднем на это требуется около 30 ходов.

Таким образом, 1 миллиард рублей получит обладатель победной комбинации из 15 цифр. Если она сложится сразу у нескольких участников лотереи, то они разделят суперприз поровну. Вероятность выигрыша 1 миллиарда одним человеком составляет около 60%.

В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых раньше, чем в других, совпали все 30 чисел. На этом этапе игры сначала будет разыгрываться сто призов по миллиону рублей, а затем все остальные призы, включая минимальные по 150 рублей.

Когда состоится розыгрыш

Тираж №1604 пройдет в прямом эфире телепередачи «Новогодний миллиард» на НТВ, которая начнется в 15.30 по московскому времени. Прямые трансляции розыгрыша также будут организованы на официальном YouTube-канале «Столото» и в Telegram.

Запись «Новогоднего миллиарда» через некоторое время появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей». Итоговые результаты тиража №1604 опубликуют на сайте через несколько часов после завершения программы, перед этим их заверит тиражная комиссия.

Бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» из подарочных наборов (конверты, тубусы или «золотые коробочки») примут участие в дополнительном розыгрыше 16 января 2025 года — на кону будет приз в 2,5 миллиона рублей.