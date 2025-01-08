Ипотечное кредитование в 2025 году будет теплиться за счет льготных программ, рыночные ставки останутся высокими, а значит недоступными для большинства населения России, считают эксперты.

«В 2025 году ипотечный рынок будет искать новое равновесное положение, мы ожидаем значимого замедления кредитования и сохранения высоких ставок на рынке в течение всего года, что ограничит выдачу рыночной ипотеки для большинства категорий заемщиков», — сказал РИА Новости заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

С ним согласен руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг: «Условия по рыночным программам будут оставаться недоступными для большинства россиян на протяжении всего 2025 года, но по мере снижения ключевой ставки ситуация будет улучшаться с каждым новым этапом смягчения денежно-кредитной политики».

«Семейная ипотека и другие госпрограммы продолжат оставаться основным драйвером спроса на ипотечном рынке, а их доля в совокупной выдаче продолжит расти», — отметил Гольдберг.

Прогноз

«Рынок недвижимости в 2025 году будет зависеть в первую очередь от общих денежно-кредитных условий в стране. ЦБ заявляет, что собирается удерживать ключевую ставку на высоком уровне достаточно долго - для рынка недвижимости это негатив», — отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

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По прогнозу «Дом.РФ», если ключевая ставка в 2025 году составит 20% и выше, то выдача ипотеки останется низкой — по итогам 2025 года банки предоставят 1-1,2 миллиона ипотечных кредитов на сумму около 3,5-4 триллионов рублей.

«В 2025 году максимальная ставка по рыночной ипотеке может составить 34-36%, а выдача ипотеки в 2025 году упадет до 3,3-3,6 триллиона рублей», — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.