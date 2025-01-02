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Что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Динамика ключевой ставки в 2025 году будет зависеть от инфляции, а инфляция — от очень многих факторов, включая внешнеполитическую ситуацию.
Здание Банка России
Здание Банка России
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Возможны три сценария дальнейшей динамики ключевой ставки, рассказал Forbesпервый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В первом сценарии ожидается повышение ставки до 23% годовых на заседании в феврале и сохранение ее на этом уровне до конца года. 

Второй сценарий, по словам Пьянова, предполагает сохранение ключевой ставки в 21% и охлаждение рынка кредитования немонетарными средствами. Речь идет о так называемых макропруденциальных методах, когда ЦБ вводит ограничения, делающие выдачу кредитов населению менее выгодным для коммерческих банков.

Третий сценарий допускает снижение ключевой ставки в 2025 году. Это произойдет, если Центробанк сумеет победить инфляцию в ходе борьбы с избыточным кредитованием. Этот вариант Пьянов назвал «самым радикальным».

Золотая середина

Банк России уже дал понять, что может пойти на дальнейшее повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, а предпосылки к этому есть.

«Осенью 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий озимые культуры были засеяны на меньшей площади по сравнению с прошлым годом и планами посевов. При этом оценки состояния посевов менее благоприятные, чем в последние годы. Это может стать дополнительным проинфляционным фактором», — говорится в материалах ЦБ.

#Деньги
Что изображено на российских банкнотах

Но, как отмечают, эксперты, Банк России не просто так решил не увеличивать ставку в декабре. Он оказался под мощным давлением правительства и бизнеса. Высокая ставка так и не смогла замедлить инфляцию, но сильно ударила по кредитованию реального сектора экономики, а значит и по экономическому росту.

Текущая ставка в 21% сохранится примерно на три-четыре месяца, считает глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Далее, по его мнению, все будет зависить от инфляции.

«Решение Центробанка оставить ключевую ставку на том же уровне (в декабре 2024 года) говорит о том, что регулятор остановился с ее ростом. Если, конечно, не прилетят "черные лебеди" (труднопрогнозируемые события) и не будут разгонять в дальнейшем инфляцию», — сказал в интервью «Газете.ру» Остапкович.

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