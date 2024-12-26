Как рассчитать алкоголь и напитки для новогоднего стола

Новогодний стол — это не только угощения, но и напитки: алкогольные и безалкогольные. При праздновании большой компанией, особенно за городом, лучше купить чуть больше, чем в разгар застолья обнаружить, что все спиртное выпито. Как рассчитать алкоголь и другие напитки?

Сколько надо спиртного

Кейтеринговые компании придерживаются такой формулы, когда мероприятие длится 5-6 часов:

1 бутылка шампанского на 2-3 гостей

1 бутылка водки, коньяка или виски на двух гостей

1 бутылка вина на одного гостя

Но если кто-то из родственников или друзей предпочитает шампанское и не ограничится традиционным бокалом под бой курантов, это следует взять в расчет.

После того как примерное количество подсчитано, к этой цифре стоит добавить еще по одной бутылке шампанского, вина и крепкого алкоголя.

Определиться с составом напитков будет гораздо легче, когда со всеми гостями поддерживается связь и их предпочтения относительно алкоголя известны.

Можно составить список и рядом с именем отметить, какому спиртному отдается предпочтение.

Сколько соков, газировки и воды

Безалкогольных напитков нужно брать в три раза больше, чем алкогольных. Это могут быть минеральная вода, тоники, соки, морсы, газированные лимонады.

Также нужно добавить напитки для детей: 1,5 литра на ребенка.