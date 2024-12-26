Как рассчитать алкоголь и напитки для новогоднего стола

Новогодний стол — это не только угощения, но и напитки: алкогольные и безалкогольные. При праздновании большой компанией, особенно за городом, лучше купить чуть больше, чем в разгар застолья обнаружить, что все спиртное выпито. Как рассчитать алкоголь и другие напитки?
Сколько надо спиртного
Кейтеринговые компании придерживаются такой формулы, когда мероприятие длится 5-6 часов:
- 1 бутылка шампанского на 2-3 гостей
- 1 бутылка водки, коньяка или виски на двух гостей
- 1 бутылка вина на одного гостя
Но если кто-то из родственников или друзей предпочитает шампанское и не ограничится традиционным бокалом под бой курантов, это следует взять в расчет.
После того как примерное количество подсчитано, к этой цифре стоит добавить еще по одной бутылке шампанского, вина и крепкого алкоголя.
Определиться с составом напитков будет гораздо легче, когда со всеми гостями поддерживается связь и их предпочтения относительно алкоголя известны.
Можно составить список и рядом с именем отметить, какому спиртному отдается предпочтение.
Сколько соков, газировки и воды
Безалкогольных напитков нужно брать в три раза больше, чем алкогольных. Это могут быть минеральная вода, тоники, соки, морсы, газированные лимонады.
Также нужно добавить напитки для детей: 1,5 литра на ребенка.