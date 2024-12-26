НАВЕРХ
Актуальная тема
Новогодние инструкции
Актуальная тема
Новогодние инструкции
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как рассчитать алкоголь и напитки для новогоднего стола

Источник:
Sibnet.ru
252 1
Бокалы шампанского
Фото: © Sibnet.ru
Новогодний стол — это не только угощения, но и напитки: алкогольные и безалкогольные. При праздновании большой компанией, особенно за городом, лучше купить чуть больше, чем в разгар застолья обнаружить, что все спиртное выпито. Как рассчитать алкоголь и другие напитки?

Сколько надо спиртного

Кейтеринговые компании придерживаются такой формулы, когда мероприятие длится 5-6 часов:

  • 1 бутылка шампанского на 2-3 гостей
  • 1 бутылка водки, коньяка или виски на двух гостей
  • 1 бутылка вина на одного гостя

Но если кто-то из родственников или друзей предпочитает шампанское и не ограничится традиционным бокалом под бой курантов, это следует взять в расчет.

После того как примерное количество подсчитано, к этой цифре стоит добавить еще по одной бутылке шампанского, вина и крепкого алкоголя.

Какое шампанское правильное

Определиться с составом напитков будет гораздо легче, когда со всеми гостями поддерживается связь и их предпочтения относительно алкоголя известны. 

Можно составить список и рядом с именем отметить, какому спиртному отдается предпочтение.

Сколько соков, газировки и воды

Безалкогольных напитков нужно брать в три раза больше, чем алкогольных. Это могут быть минеральная вода, тоники, соки, морсы, газированные лимонады.

Также нужно добавить напитки для детей: 1,5 литра на ребенка.

Тема: Новогодние инструкции
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Как украсить дом к Новому 2025 году Змеи
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
смотреть все
Жизнь #Еда #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Google оценил падение трафика YouTube в России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Значит можно смело пользовать западные активы

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...