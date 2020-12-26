Шампанское и другие игристые: что поставить на новогодний стол

Оливье, мандарины и шампанское — главные атрибуты новогоднего стола. Уже многие знают, что шампанским можно называть только тот напиток, который производят в провинции Шампань. Но оно не самое бюджетное. Какое игристое вино может его заменить? В каких бокалах подавать и чем закусывать шампанское?

Игристое — это вино, насыщенное углекислым газом, который получается в результате природного брожения.

Способов два. При первом брожение вина происходит в самой бутылке. Так делают шампанское из Шампани, креманы — в других регионах, в Италии — франчакорту, а в Испании — каву.

Во втором случае используют метод Шарма, игристое вино делают в специальном резервуаре, который может держать давление до шести атмосфер. Так производят итальянские просекко и асти. Немецкие зекты и шампанское в России в зависимости от марки производят по двум технологиям.

«В шампанском и игристом вине нормируется давление углекислого газа в бутылке, причем в шампанском давление больше, оно более газированное. Но некоторые производители создают это давление искусственно», — рассказывала замруководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью на телеканале «Россия 24».

Такое вино, куда диоксид углерода вводится искусственно, называют искристым. И это должно быть отражено на этикетке.

Как не обидеть шампанское

Лучше всего хранить игристое вино в темном помещении при температуре 10-15 градусов. В идеале — горизонтально, так бутылки могут лежать несколько недель.

Кратковременно можно охладить бутылку в холодильнике, но не в морозильнике. Для шампанского это будет стресс, оно обидится и закроет свой аромат.

Открывать шампанское нужно аккуратно, бесшумно, без выбрасывания пробки в потолок. Сначала надо снять фольгу, затем обхватить рукой пробку, ослабить, но не снимать мюзле, удерживающую пробку. Крепко взять пробку в проволоке в руку и затем поворачивать бутылку, а не пробку, держа ее у основания.

#Стиль Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя

Бутылку надо держать под углом 45 градусов. И удостоверится, что пробка никому и ничему не навредит. Вылетающая из бутылки шампанского пробка развивает скорость до 100 км/ч.

Шампанское должно как бы вздохнуть. При резком открытии вино испытывает небольшой шок, у него меняется структура. Если открыть бутылку с хлопком, то пузырьки будут слишком велики, а их игра — чересчур быстрой, это помешает насладиться вкусом напитка.

Для игристого вина следует выбрать узкий бокал — «флейту» или простой бокал для белого вина. Еще один вариант — широкий бокал-креманка, по легенде повторяющий форму груди Марии-Антуанетты.

Закуски и совместимый алькоголь

Игристое вино, особенно брют, сочетается со всеми блюдами новогоднего стола, в том числе с традиционным оливье. Идеальны устрицы и другие морепродукты (креветки, морские гребешки), слабосоленый лосось и твердые сыры. А сладкое асти к основной трапезе не подойдет.

Что касается икры, то некоторые эксперты считают, что с шампанским сочетается только черная икра. Красная для него излишне соленая, а сам напиток для нее излишне кислотный.

Шампанское и игристые вина дают более быстрое, но более короткое опьянение. Их можно совмещать с обычным вином — красным или белым. Но крепкий алкоголь до или после противопоказан: пузырьки углекислоты ускоряют транспорт спиртного в кишечник и усиливают всасывание алкоголя.

Похмелье может настигнуть и от дешевого игристого за 200-300 рублей. Их делают из плохих виноматериалов, недостатки маскируют, добавляя сахар. Еще там много сернистого ангидрида — вещества, которое добавляют, чтобы вино не испортилось. Голова болит именно от него.