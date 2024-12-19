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Как подготовиться к ЕГЭ с помощью подписки «Выпускник»

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком лицей
Фото: © Sibnet.ru
Образовательная онлайн-платформа «Лицей» запустила подписку «Выпускник» для подготовки выпускников к ЕГЭ. Разбираемся — какие возможности получили родители и школьники.

Что входит в подписку «Выпускник»

В подписку «Выпускник» входит доступ к видеоурокам для подготовки к выпускным школьным госэкзаменам. Старшеклассники смогут изучить материалы и проверить свои знания перед сдачей экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

Ключевая особенность подписки «Выпускник» — реальная обратная связь от членов предметных комиссий ЕГЭ. 

Школьники ежемесячно решают тренировочные задания, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. При этом процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена. Во время тестирования запускается счетчик времени, а также используется формат бланков ЕГЭ.

Основой для проведения тренировочного тестирования является платформа «Иксора». Упор в ней сделан на почти буквальное повторение процедуры проведения ЕГЭ: от печати бланков, счетчика времени выполнения заданий, проверки заданий и получения детализированных отчетов.

Сдача пробного экзамена с помощью подписки «Выпускник»
Сдача пробного экзамена с помощью подписки «Выпускник»
Фото: © пресс-служба Ростелекома

После выполнения заданий в течение 72 часов ученик получит результаты, а также статистику по каждому заданию и каждой теме от членов предметных комиссий ЕГЭ. 

Такая тренировка позволяет детально и качественно подготовиться к экзамену без дорогостоящих репетиторов.

Дополнительные возможности

Также в подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы «Лицей» по всем предметам школьной программы.

Всего в «Лицее» свыше 5700 уроков, весь контент разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Дополнительно заниматься можно в любое время, достаточно интернета и ПК.

Платформа также отследит прогресс по баллам за пробники — это позволит ликвидировать выявленные лакуны в знаниях. Кроме этого, школьники подтянут не только теорию, но и практику экзаменационного процесса.

Сколько стоит. Подписка обойдется в 1999 рублей в месяц за три предмета: обществознание, профильная математика и русский язык.

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