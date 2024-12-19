Приобретение нового смартфона связано с «переездом» информации — со старого устройства необходимо перенести приложения, контакты, фотографии и другие файлы. Самый простой способ сделать это на Android-смартфоне — использовать сервис Google.
Подготовка резервного копирования
Перед процедурой переноса данных необходимо убедиться, что оба устройства заряжены и подключены к одной сети Wi-Fi. Если делать перенос данных с одного Android-смартфона на другой по мобильному интернету, пользователь потратит слишком много трафика.
На «донорском» устройстве перед переносом должно быть выполнено копирование данных — для этого нужно зайти в «Настройки», выбрать пункт «Аккаунты» или Google (в разных оболочках Android он может называться по-разному) и отыскать «Резервное копирование».
После этого необходимо активировать функцию «Загружать на Google Drive» или «Автозагрузка от Google One» — название зависит от версии Android. «Донорский» смартфон начнет сохранение данных в облако.
Для успешного резервного копирования на Google-диске пользователя должно быть достаточно свободного места. Бесплатно сервис предоставляет только 15 гигабайт. Важно помнить, что по умолчанию резервное копирование медиафайлов в «облако» отключено.
Если пользователь намерен перенести фото и видео со старого смартфона на новое устройство, нужно активировать опцию резервирования медиафайлов. Объем изображений должен быть не более 200 мегабайт, видеофайлов — не более 10 гигабайт.
Перенос данных на новый смартфон
Как только резервное копирование будет завершено (время процедуры зависит от количества передаваемых данных), можно приступать к финальной настройке нового устройства. Для этого потребуется войти на нем в аккаунт Google.
После входа в аккаунт сервис предложит восстановить имеющуюся резервную копию. Подтверждение запустит процедуру переноса, вся сохраненная информация будет скопирована из «облака» на новый смартфон.
Если телефон не совсем новый и уже запускался, то можно сбросить устройство до заводских настроек с удалением всех данных. После перезагрузки откроется мастер начальной установки. Еще один вариант — добавить аккаунт Google к уже имеющемуся и запустить синхронизацию.
Какие данные переносятся
Приложения. Резервное копирование переносит не сами программы, а их список. После переноса новое устройство скачает приложения из Google Play. Если программа была удалена из Google Play, восстановления не произойдет. То же самое касается приложения из сторонних источников.
Журнал звонков и SMS. Если на смартфоне использовалось фирменное приложение Google для обмена короткими сообщениями, то все SMS будут перенесены на новое устройство. Также полностью восстановится журнал соединений.
Данные аккаунта Google. Важный пункт, так как именно он включает в себя информацию из телефонной книги со всеми контактами. Кроме этого, переносятся запланированные мероприятия в календаре Google.
Фото и видео. Для переноса медиафайлов необходимо активировать соответствующую опцию резервного копирования. Кроме этого, для корректного восстановления на смартфоне должно быть установлено приложение «Google Фото».