Приобретение нового смартфона связано с «переездом» информации — со старого устройства необходимо перенести приложения, контакты, фотографии и другие файлы. Самый простой способ сделать это на Android-смартфоне — использовать сервис Google.

Подготовка резервного копирования

Перед процедурой переноса данных необходимо убедиться, что оба устройства заряжены и подключены к одной сети Wi-Fi. Если делать перенос данных с одного Android-смартфона на другой по мобильному интернету, пользователь потратит слишком много трафика.

На «донорском» устройстве перед переносом должно быть выполнено копирование данных — для этого нужно зайти в «Настройки», выбрать пункт «Аккаунты» или Google (в разных оболочках Android он может называться по-разному) и отыскать «Резервное копирование».

После этого необходимо активировать функцию «Загружать на Google Drive» или «Автозагрузка от Google One» — название зависит от версии Android. «Донорский» смартфон начнет сохранение данных в облако.

Резервное копирование выполняется в облако Google Фото: © Sibnet.ru

Для успешного резервного копирования на Google-диске пользователя должно быть достаточно свободного места. Бесплатно сервис предоставляет только 15 гигабайт. Важно помнить, что по умолчанию резервное копирование медиафайлов в «облако» отключено.

Если пользователь намерен перенести фото и видео со старого смартфона на новое устройство, нужно активировать опцию резервирования медиафайлов. Объем изображений должен быть не более 200 мегабайт, видеофайлов — не более 10 гигабайт.

Перенос данных на новый смартфон

Как только резервное копирование будет завершено (время процедуры зависит от количества передаваемых данных), можно приступать к финальной настройке нового устройства. Для этого потребуется войти на нем в аккаунт Google.

После входа в аккаунт сервис предложит восстановить имеющуюся резервную копию. Подтверждение запустит процедуру переноса, вся сохраненная информация будет скопирована из «облака» на новый смартфон.

Если телефон не совсем новый и уже запускался, то можно сбросить устройство до заводских настроек с удалением всех данных. После перезагрузки откроется мастер начальной установки. Еще один вариант — добавить аккаунт Google к уже имеющемуся и запустить синхронизацию.

Какие данные переносятся

Приложения. Резервное копирование переносит не сами программы, а их список. После переноса новое устройство скачает приложения из Google Play. Если программа была удалена из Google Play, восстановления не произойдет. То же самое касается приложения из сторонних источников.

Журнал звонков и SMS. Если на смартфоне использовалось фирменное приложение Google для обмена короткими сообщениями, то все SMS будут перенесены на новое устройство. Также полностью восстановится журнал соединений.

Параметры переноса данных гибко настраиваются Фото: © Sibnet.ru

Данные аккаунта Google. Важный пункт, так как именно он включает в себя информацию из телефонной книги со всеми контактами. Кроме этого, переносятся запланированные мероприятия в календаре Google.

Фото и видео. Для переноса медиафайлов необходимо активировать соответствующую опцию резервного копирования. Кроме этого, для корректного восстановления на смартфоне должно быть установлено приложение «Google Фото».