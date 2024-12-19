НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Как перенести данные с одного Android‑смартфона на другой

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Резервное копирование
Фото: © Sibnet.ru
Приобретение нового смартфона связано с «переездом» информации — со старого устройства необходимо перенести приложения, контакты, фотографии и другие файлы. Самый простой способ сделать это на Android-смартфоне — использовать сервис Google.

Подготовка резервного копирования

Перед процедурой переноса данных необходимо убедиться, что оба устройства заряжены и подключены к одной сети Wi-Fi. Если делать перенос данных с одного Android-смартфона на другой по мобильному интернету, пользователь потратит слишком много трафика.

На «донорском» устройстве перед переносом должно быть выполнено копирование данных — для этого нужно зайти в «Настройки», выбрать пункт «Аккаунты» или Google (в разных оболочках Android он может называться по-разному) и отыскать «Резервное копирование».

После этого необходимо активировать функцию «Загружать на Google Drive» или «Автозагрузка от Google One» — название зависит от версии Android. «Донорский» смартфон начнет сохранение данных в облако.

Резервное копирование выполняется в облако Google
Резервное копирование выполняется в облако Google
Фото: © Sibnet.ru

Для успешного резервного копирования на Google-диске пользователя должно быть достаточно свободного места. Бесплатно сервис предоставляет только 15 гигабайт. Важно помнить, что по умолчанию резервное копирование медиафайлов в «облако» отключено.

Если пользователь намерен перенести фото и видео со старого смартфона на новое устройство, нужно активировать опцию резервирования медиафайлов. Объем изображений должен быть не более 200 мегабайт, видеофайлов — не более 10 гигабайт.

Перенос данных на новый смартфон

Как только резервное копирование будет завершено (время процедуры зависит от количества передаваемых данных), можно приступать к финальной настройке нового устройства. Для этого потребуется войти на нем в аккаунт Google.

После входа в аккаунт сервис предложит восстановить имеющуюся резервную копию. Подтверждение запустит процедуру переноса, вся сохраненная информация будет скопирована из «облака» на новый смартфон.

Если телефон не совсем новый и уже запускался, то можно сбросить устройство до заводских настроек с удалением всех данных. После перезагрузки откроется мастер начальной установки. Еще один вариант — добавить аккаунт Google к уже имеющемуся и запустить синхронизацию.

Какие данные переносятся

Приложения. Резервное копирование переносит не сами программы, а их список. После переноса новое устройство скачает приложения из Google Play. Если программа была удалена из Google Play, восстановления не произойдет. То же самое касается приложения из сторонних источников.

Журнал звонков и SMS. Если на смартфоне использовалось фирменное приложение Google для обмена короткими сообщениями, то все SMS будут перенесены на новое устройство. Также полностью восстановится журнал соединений.

Параметры переноса данных гибко настраиваются
Параметры переноса данных гибко настраиваются
Фото: © Sibnet.ru

Данные аккаунта Google. Важный пункт, так как именно он включает в себя информацию из телефонной книги со всеми контактами. Кроме этого, переносятся запланированные мероприятия в календаре Google.

Фото и видео. Для переноса медиафайлов необходимо активировать соответствующую опцию резервного копирования. Кроме этого, для корректного восстановления на смартфоне должно быть установлено приложение «Google Фото». 

Еще по теме
Клиентам оператора T2 представили новогодние активности
Почему стоит установить пароль на SIM-карту
Ростелеком запустит отечественные базовые станции
T2 защитит абонентов от мошеннических звонков
смотреть все
Обзоры #Мобильная связь #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Блокировка SIM-карты
ТЕМА ДНЯ
Почему стоит установить пароль на SIM-карту
При отсутствии на пин-кода на SIM-карте злоумышленник может легко обойти любую защиту — для этого ему достаточно вставить карточку в свой телефон
Резервное копирование
#Мобильная связь
Как перенести данные с одного Android‑смартфона на другой
Самый простой способ «перевезти» информацию на новый Android-смартфон — использовать сервис резервного копирования Google
 Протирка экрана телевизора
#Оборудование
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
 Подписка Ростелекома MiXX Вместе
#Интернет
Сколько денег сэкономит подписка «MiXX Вместе»
Владелец мультиподписки сэкономит порядка 12 тысяч рублей в год. И это без учета бесплатного пробного периода в 30 дней
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
18 декабря
Клиентам оператора T2 представили новогодние активности
18 декабря
Мобильное приложение Ростелекома получило масштабное обновление
18 декабря
«Мир танков» получил новогоднее обновление
17 декабря
Ростелеком расширил подписку «MiXX Вместе»
 Смотреть все