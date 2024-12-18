«Мир танков» получил новогоднее обновление

«Мир танков» получил тематическое обновление под названием «Наш Новый год». В рамках патча в игре появился праздничный ангар с доступными улучшениями.

Украшать и улучшать в ангаре предлагается интерактивные зоны — аттракцион, ярмарку, каток, новогоднюю елку. Чем выше уровень этих новогодних объектов, тем выше уровень атмосферы праздника. В свою очередь, это влияет на количество подарков.

Для улучшения праздничных объектов введен новый ресурс — мандарины. Доступны десять уровней новогодней «модернизации». Мандарины можно получать за участие в игровых активностях и выполнение задач.

Кроме этого, заглянувших в ангар танкистов ждет бонус 50% к кредитам и опыту, которые выдаются по итогам боев. Такие увеличенные возможности будут действовать все новогодние праздники.

Главным новогодним призом является легендарный контейнер, внутри которого будет гарантированный премиум танк VIII уровня. В обычных контейнерах находятся акционные и премиум-машины, золото, новые 3D-стили, редкие украшения для новогоднего ангара.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.