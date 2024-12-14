Ростелеком запустил конкурс для игроков Roblox

Ростелеком запустил конкурс в честь открытия локации «Кибергород» на платформе Roblox и выхода эксклюзивных скинов.

Для участия нужно подписаться на сообщество Ростелеком во «ВКонтакте», вместе с ребенком нарисовать новый скин для игры Roblox и опубликовать фото рисунка в комментариях под тематическим постом.

«Вы сможете весело провести время со своим ребенком — придумать новых персонажей, которые станут следующими скинами в игре. Идеи для аксессуаров, причесок, одежды тоже приветствуем», — говорится в сообщении.

Воплощать идеи можно на листе бумаги или в компьютерных программах для рисования. Прислать свою работу можно до 20.00 23 декабря 2024 года, итоги подведут 29 декабря, всего будет 20 победителей.

Они получат промокоды на скины из лимитированной коллекции Ростелекома — «Энергетического Вихря» и «Цифровую Принцессу». Для абонентов тарифа «Игровой» на эти скины действует постоянная скидка.

Виртуальный «Кибергород» на платформе Roblox представляет собой игровой мир с интересной полосой препятствий в стиле киберпанк. Он был создан специалистами компании Ростелеком.