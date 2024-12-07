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Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Междугородний автобус с пассажирами опрокинулся в субботу на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, сообщает правительство региона в телеграм-канале.

«В результате ДТП с автобусом, перевозившим пассажиров в Новосибирском районе, по данным службы скорой медицинской помощи, травмированы 11 человек. Все пострадавшие доставлены в центр политравмы городской клинической больницы №34», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что врачи оказывают им всю необходимую помощь. «В настоящее время пассажиров обследуют, чтобы установить характер травм. По предварительным данным, пациентов в тяжелом состоянии нет», — сказал он.

Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом КАВЗ, следовал по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» из поселка Садового в поселок Верх-Тула. В автобусе находились 26 пассажиров. На 20-ом километре трассы водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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