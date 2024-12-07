Россия выпустит новую вакцину от коронавируса

Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-VLP-мультивак» выйдет в гражданский оборот уже в 2025 году. Она будет выпускаться в двух формах — инъекционной и назальной.

Вакцина показала очень благоприятный профиль безопасности, серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было, рассказала ТАСС разработчик вакцины, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Она добавила, что документы для регистрации назальной формы новой отечественной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут поданы в Минздрав в этом месяце, а получить регистрационное удостоверение разработчики могут уже в начале 2025 года.

«Гам-VLP-мультивак» — вакцина нового поколения, созданная на основе белков антигенной структуры, которая имитирует структуру вируса. Подобные вакцины обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов.