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Россия выпустит новую вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-VLP-мультивак» выйдет в гражданский оборот уже в 2025 году. Она будет выпускаться в двух формах — инъекционной и назальной.

Вакцина показала очень благоприятный профиль безопасности, серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было, рассказала ТАСС разработчик вакцины, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Она добавила, что документы для регистрации назальной формы новой отечественной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут поданы в Минздрав в этом месяце, а получить регистрационное удостоверение разработчики могут уже в начале 2025 года.

«Гам-VLP-мультивак» — вакцина нового поколения, созданная на основе белков антигенной структуры, которая имитирует структуру вируса. Подобные вакцины обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.