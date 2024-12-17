Сколько денег сэкономит подписка «MiXX Вместе»

Семейная подписка «MiXX Вместе» от Ростелекома — находка для экономных родителей. За стоимость одного сервиса можно получить сразу несколько. Более того, они станут доступны всей семье — подписка распространяется сразу на пятерых пользователей.

За «MiXX Вместе» платит только владелец — тот, кто оформил ее на свой номер. Он создает семейную группу и добавляет в нее участников, выбирая для них роли: Взрослый или Ребенок. В зависимости от роли у них будет соответствующий функционал.

Мультиподписка — своеобразная тройная «инвестиция». Родитель вкладывается в развитие и безопасность ребенка, «покупает» собственное спокойствие, а также экономит существенные деньги, которые в итоге можно будет с пользой потратить.

Подписка доступна абонентам любых мобильных операторов. Но если мобильная связь от Ростелекома, то владелец подписки дополнительно получает 50 Гб мобильного интернета в месяц.

Среди детских сервисов «MiXX Вместе» — обеспечивающие ребенку цифровую безопасность, отслеживающие его местоположение, обучающие, развлекательные.

«Wink Дети»

Здесь собраны детские телеканалы, фильмы, сериалы, мультфильмы, интерактивные задания. В отличие от открытых платформ, дети получают тщательно отобранный по возрасту контент, что исключает риск знакомства с неподобающим материалом.

Цена без подписки «MiXX Вместе»: 199 рублей в месяц.

«Лицей»

Образовательная платформа от Ростелекома объединяет проверенную и структурированную информацию для самостоятельных занятий по всем школьным предметам, включая подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Также ребенок может расширить кругозор с помощью развивающих курсов.

Цена без подписки «MiXX Вместе»: 299 рублей в месяц.

Kaspersky Safe Kids

Это приложение родительского контроля не просто цифровой воспитатель и защитник для тех детей, которые не расстаются со смартфоном ни на минуту, но и GPS-трекер, ежеминутно отслеживающий местоположение ребенка и отправляющий взрослым отчеты.

Цена без подписки «MiXX Вместе»: 99 рублей в месяц.

«Гусьгусь»

Развлекательно-образовательное приложение от проекта Arzamas рассказывает детям обо всем на свете — от викингов и динозавров до астрономии и Древнего Египта. Здесь есть подкасты, лекции, аудиокниги, сказки.

Цена без подписки «MiXX Вместе»: 299 рублей в месяц.

«Литрес»

Цифровая библиотека предлагает детям доступ к огромному каталогу электронных и аудиокниг — от классики и учебных пособий до современной литературы, фантастики, сказок. Подписчикам также дают скидку 20% на покупку электронных книг.

Цена без подписки «MiXX Вместе»: 399 рублей в месяц.

Где еще можно сэкономить

Подписчикам «MiXX Вместе» доступен выгодный перекус — при заказе от 399 рублей ребенка можно будет трижды в месяц кормить любимым блюдом ROSTIC’S за 1 рубль. В онлайн-магазине Lamoda предложат скидку до 2500 рублей на детские товары. Скидку 20% дадут и в онлайн-школе «Фоксфорд».

Считаем выгоду: Если просуммировать стоимость подписок на пять сервисов, то получим 1 295 рублей. В свою очередь, «MiXX Вместе» стоит 300 рублей в месяц.

Таким образом, за год обладатель мультиподписки сэкономит порядка 12 тысяч рублей. И это без учета бесплатного пробного периода в 30 дней и доступности сервисов для всех участников семейной группы.

Кроме этого, «MiXX Вместе» экономит не только деньги, но и драгоценное родительское время, ведь мультиаккаунт упрощает взаимодействие с платформами, их настройку и регулярную оплату.