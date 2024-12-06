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Новогодние контейнеры появились в «Мире танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Праздничные контейнеры стали доступны игрокам «Мире танков» в честь наступающего Нового года, сообщается в официальном телеграм-канале игры.

Внутри ящиков находятся акционные и премиум-машины, золото, новые 3D-стили, редкие украшения для новогоднего ангара, мандарины и легендарный контейнер, в котором находится гарантированный премиум-танк.

Среди легендарных танков в контейнерах:

  • Skoda T 56
  • Bat.-Chatillon Bourrasque
  • Panhard EBR 75 (FL 10)
  • Progetto M35 mod. 46
  • ELC EVEN 90
  • Turtle Mk. I

Если после открытия 49-ти контейнеров игрок не получил технику VIII–X уровня, то в 50-м контейнере обязательно будет ждать машина VIII–X уровня, которой еще нет в ангаре, отмечают разработчики.

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