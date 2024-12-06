Новогодние контейнеры появились в «Мире танков»

Праздничные контейнеры стали доступны игрокам «Мире танков» в честь наступающего Нового года, сообщается в официальном телеграм-канале игры.

Внутри ящиков находятся акционные и премиум-машины, золото, новые 3D-стили, редкие украшения для новогоднего ангара, мандарины и легендарный контейнер, в котором находится гарантированный премиум-танк.

Среди легендарных танков в контейнерах:

Skoda T 56

Bat.-Chatillon Bourrasque

Panhard EBR 75 (FL 10)

Progetto M35 mod. 46

ELC EVEN 90

Turtle Mk. I

Если после открытия 49-ти контейнеров игрок не получил технику VIII–X уровня, то в 50-м контейнере обязательно будет ждать машина VIII–X уровня, которой еще нет в ангаре, отмечают разработчики.