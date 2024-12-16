Умный контроль: как работает Kaspersky Safe Kids

Каждый родитель почти ежедневно задается вопросами: где сейчас находится ребенок, чем он занимается, что смотрит, читает, с кем общается в соцсетях. Kaspersky Safe Kids дает необходимые ответы, а также предоставляет взрослым гибкие инструменты контроля и развития у детей полезных цифровых навыков.

Kaspersky Safe Kids — приложение для родительского контроля, работающее на всех распространенных платформах: Android, iOS, Windows, macOS. Программа позволяет родителям отслеживать цифровую жизнь ребенка, защищая его от опасностей в интернете.

Сколько стоит. Годовая подписка на Kaspersky Safe Kids обойдется в 1193 рубля. С подпиской «MiXX Вместе» от Ростелекома весь функционал приложения достанется бесплатно.

Как установить Kaspersky Safe Kids

Для начала нужно скачать Kaspersky Safe Kids для нужной платформы. Для Windows программа доступна на официальном сайте, для мобильных устройств — в App Store или RuStore. Устанавливать ее необходимо на родительском устройстве, а также всех детских гаджетах с выходом в Сеть.

Перед установкой потребуется регистрация учетной записи на сайте My Kaspersky. Если она уже есть, достаточно будет в нее зайти. Kaspersky Safe Kids на стартовом экране попросит ввести данные учетной записи.

После первоначальной настройки приложения нужно ответить на вопрос, кто использует устройство — ребенок или родитель. Для детского аккаунта нужно добавить ребенка, указав его имя и год рождения.

Основные возможности мобильной версии Kaspersky Safe Kids Фото: © Sibnet.ru

Чтобы выполнять весь заявленный функционал, Kaspersky Safe Kids для Android и iOS после установки попросит предоставить необходимые для работы разрешения — на геолокацию, управление экраном блокировки, показ окон поверх других приложений и ряд других.

Если программа устанавливается на устройство родителя, то приложение первым делом попросит придумать пароль для доступа. Для всех устройств, привязанных к учетной записи My Kaspersky, будет использоваться единый код.

Главный экран Kaspersky Safe Kids на My Kaspersky Фото: © Sibnet.ru

Управлять всеми детскими устройствами с приложениями Kaspersky Safe Kids можно через личный кабинет на сайте My Kaspersky или в мобильном приложении, на котором при установке был выбран «Режим родителя». Однако их функционал отличается. Например, разрешенный периметр можно задать только на смартфоне.

Чем отличаются взрослая и детская версии

Что видит взрослый. Kaspersky Safe Kids на родительском телефоне открывается только после ввода заданного пароля. На главном экране приложение показывает ключевую информацию о текущем состоянии детей. Основное место занимает карта, на ней отображаются все детские устройства с уровнем заряда батареи.

Интересная фишка родительской версии приложения — показ советов психолога, подсказывающих, как правильно объяснить ребенку необходимость ограничений или реагировать на «странные» поисковые запросы.

Что видит ребенок. Главный экран Kaspersky Safe Kids на детских устройствах упрощен, открывается он мгновенно. На нем отображается время, проведенное за устройством (ребенок может следить за своим лимитом), а также ответы родителя на запросы.

Переключаться между режимами «родитель» и «ребенок» в приложении на одном телефоне без переустановки невозможно. Поэтому получить доступ к настройкам Kaspersky Safe Kids можно только с родительского устройства или личного кабинета на сайте My Kaspersky.

Что умеет Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids — настоящий цифровой «комбайн», который объединяет множество функциональных возможностей в одной упаковке. Он контролирует использования приложений и самого устройства, следит за активностью ребенка в соцсетях, фильтрует контент в Сети, определяет местонахождение ребенка.

Фильтрация контента. При активации защищает ребенка от нежелательной информации в интернете. Для этого все сайты разделены на 14 категорий. Фильтрация работает как в браузерах, так и в мобильных приложениях. При попытке найти «запрещенку» срабатывает блокировка. Однако ребенок может в реальном времени спросить разрешение на просмотр у родителя.

Контроль местонахождения ребенка. Одна из самых востребованных функций для любого родителя. Kaspersky Safe Kids играет роль GPS-трекера, отслеживая местонахождение смартфона в режиме реального времени. Родитель может задать на карте разрешенный периметр — если ребенок из него выйдет, то взрослый получит немедленное уведомление.

Ограничение времени использования. Чтобы ребенок не зависал в разрешенных приложениях сутки напролет, можно ограничить периоды использования смартфона или планшета. Для каждого дня недели составляется гибкое расписание. Например, можно полностью запретить пользоваться смартфоном поздно вечером, оставив исключение для субботы.

Контроль приложений. Взрослый управляет доступными ребенку приложениями. Kaspersky Safe Kids автоматически распознает маркировку возраста у программ и сам блокирует их установку в случае несоответствия возрастному профилю. Для приложений задаются ограничения по времени использования, доступен счетчик. Сеанс может быть продлен по запросу ребенка.

Контроль активности в социальных сетях. Kaspersky Safe Kids поддерживает контроль активности ребенка в соцсети «ВКонтакте». Приложение отправляет предупреждение в том случае, если к подопечному в друзья добавился подозрительный взрослый или он вступил в сомнительную группу.

Подводим итоги

Kaspersky Safe Kids — универсальное приложение с обширным функционалом для цифровой защиты детей от одного из мировых лидеров в кибербезопасности. Оно базируется на проверенных технологиях корпоративного класса и гибко настраивается под конкретные задачи.

С его помощью взрослые могут в любой момент узнать, где находится ребенок, а также установить безопасный периметр, при пересечении границы которого на смартфон родителя придет уведомление.

Программа сделает детские цифровое пространство более безопасным, заблокировав запрещенный контент при помощи веб-фильтров. Кроме этого, Kaspersky Safe Kids не допустит появления у ребенка зависимости от гаджетов.