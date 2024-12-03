Конгресс США раскрыл происхождение коронавируса

Коронавирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, говорится в докладе американского Конгресса. Документ подготовили по итогам двухлетнего расследования.

Авторы доклада указали на большую вероятность искусственного происхождения COVID-19. Утверждается, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе.

«По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения COVID-19, они бы уже появились», — подчеркнули составители документа.

Специально созданная комиссия журнала The Lancet в сентябре 2022 года не исключила, что к появлению вируса могут быть причастны ученые. Более того, специалисты предположили, что первоначально он мог появиться в американской лаборатории.

При этом для Всемирной организации здравоохранения официальной является версия о естественном происхождении COVID-19 в одном из районов Китая.