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Состоялся гранд-финал «Кубка RED» по «Миру танков»

Источник:
Sibnet.ru
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«Кубок RED» по «Миру танков»
«Кубок RED» по «Миру танков»
Фото: © redgameexpo.ru

Гранд-финал турнира «Кубок RED» по «Миру танков» в подмосковном Красногорске завершен, в финале сразились две команды — SCANDAL и WhoCares.

По результатам матча победу одержала команда SCANDAL — она обыграла соперника со счетом 5:1. Участников состава наградили кубком RED, также они получили 2 миллиона рублей. Игрокам WhoCares вручили 1 миллион рублей как финалистам.

Финал проводился в рамках крупнейшей в России игровой выставки «РЭД ЭКСПО». Каждый посетитель получил гарантированный подарок от «Мира танков» — легендарную бронемашину «Карачун», месяц премиум-аккаунта и 5 тысяч внутриигрового золота на счет.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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