Количество поездок из России в Китай увеличилось в разы

Граждане России стали посещать Китай в два раза чаще в этом году, причем количество туристов выросло в пять раз, следует из данных погранслужбы ФСБ.

Число поездок россиян в Китай выросло до 1,36 миллиона человек — это в два раза больше, чем в прошлом году, проанализировало РБК данные погранслужбы за январь — сентябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Визитов с туристической целью в Китай стало больше в пять раз. Поездки в эту страну стали восстанавливаться после возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов.

Лидер по числу поездок россиян, большая часть из которых были туристами, — традиционно Турция. Число визитов в эту страну за девять месяцев выросло на 11% к прошлому году — до 5,1 миллиона человек. Из них отдыхающих — 3,7 миллиона человек.

Заметно выросло число поездок россиян в Таиланд и Азербайджан — почти на треть. А поток в Финляндию сократился почти на 100%.

Всего за девять месяцев 2024 года число выездов россиян за границу составило 22,4 миллиона поездок, это на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поездок с туристическими целями стало больше на четверть.