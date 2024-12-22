Как работает цифровая экосистема Ростелекома

Цифровая экосистема объединяет в одну среду различные сервисы и услуги, обеспечивает их взаимодействие между собой и облегчает управление ими для пользователя. А еще экосистема провайдера — это существенная экономия. Разберем работу такой системы на примере Ростелекома.

Ростелеком в рамках цифровой экосистемы предлагает клиентам мобильную и стационарную телефонию, широкополосный интернет, интерактивное ТВ, услуги умного дома и видеонаблюдения, сервисы для геймеров, онлайн-обучение, облачное хранилище, подписку на антивирусы и множество других диджиал возможностей.

Большая часть сервисов управляются через одну учетную запись через взаимосвязанные приложения и личные кабинеты. При этом есть возможность наращивать систему, подключая к основной услуге дополнительные опции по выгодной цене.

Пример такой возможности у Ростелекома — подписка «MiXX Вместе». Ее могут подключить абоненты домашнего интернета или мобильной связи. На специальных условиях становятся доступны другие сервисы — онлайн-кинотеатр Wink, образовательная платформа «Лицей», услуги от партнеров — развивающие подкасты «Гусьгусь», электронная библиотека «Литрес», приложение родительского контроля Kaspersky Safe Kids и др.

Почему экосистема удобнее

Цифровая экосистема объединяет сервисы и услуги из разных сегментов рынка под одной «крышей». Потребитель закрывает свои потребности внутри экосистемы, управляя всеми сервисами с помощью единого приложения — его называют суперапп.

У Ростелекома суперапп называется «Мой Ростелеком». Это приложение — «упаковка» для экосистемы. Здесь можно дистанционно управлять подключенными сервисами и пакетами, оплачивать услуги, менять тарифы, обменивать бонусы на скидки и подарки.

приложение «Мой Ростелеком» Фото: © Sibnet.ru

Для всех цифровых сервисов в рамках экосистемы работает удобная технология единого входа — достаточно войти в учетную запись по номеру мобильного телефона и получать бесшовные услуги. Например, можно начать просмотр сериала на телевизоре и продолжить на смартфоне.

Цифровую экосистему можно сравнить с неограниченным «абонементом» — пользователь сам составляет набор нужных услуг в одном «окне». При этом работать они будут единым механизмом, без необходимости проверять их совместимость и дополнительно настраивать.

Пакетные услуги Ростелекома

Пакетные тарифы Ростелекома — основа и часть цифровизации дома одновременно. Тарифы-конструкторы уже объединяют несколько основных услуг: интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ, онлайн-кинотеатр, видеонаблюдение, облачное хранилище, игровые опции. Конкретные компоненты выбирает сам пользователь, пакеты достаточно гибкие.

Например, тариф «Технологии развлечения» включает интернет, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Пакет «Технология общения» — интернет и мобильную связь. Пакет «Технология выгоды» — это интернет, мобильная связь, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink вместе.

Тариф «Игровой» это — высокоскоростной интернет, Wink, интерактивное телевидение и бонусы в играх Lesta Games, VK Play и «Фогейм». А «Технологии контроля» объединяют интернет и сервис видеонаблюдения.

Выбранный тариф можно настроить дополнительно. Например, выбрать скорость домашнего интернета — от стандарта 100 Мбит/с до «геймерских» 500 Мбит/с. Определиться с количеством минут мобильной связи. Или подключить «Облако Mail.ru +» для хранения файлов.

Для «аскетов», которым требуется только интернет, Ростелеком предлагает линейку тарифов «Технология доступа». В базовом пользователям доступен широкополосный интернет на скорости 200 Мбит/с, а также онлайн-кинотеатр Wink.

Экосистема для связи

Мобильная связь Ростелекома работает на сетях t2 (бывший Tele2). Ее выгоднее объединить в пакет с другими услугами от провайдера — в этом случае на общении можно будет сэкономить до 40%.

Звонки абонентам Ростелекома безлимитные, к ним относятся владельцы не только мобильных номеров, но и стационарных телефонов, для которых у провайдера есть специальные тарифы для многочасовых бесед.

Ростелеком предлагает пять сим-карт на выгодных условиях

Абонент может подключить на один счет до пяти сим-карт, обеспечив связью всю семью или друзей. Доплата за каждую дополнительную симку будет минимальной. Такая семейная группа имеет единый баланс и расходует общий пакет услуг.

Самый доступный комбинированный пакет с мобильной связью включает широкополосный доступ в интернет со скоростью 200 Мбит/с, одну тысячу минут на звонки и 40 Гб мобильного интернета.

Экосистема для геймеров

Линейка тарифов «Игровой» предназначена для взыскательных геймеров. Скорость подключения в большинстве регионов — 500 Мбит/с, обеспечивается приоритизация игрового трафика с прямым подключением к игровым серверам.

При скорости интернета 500 Мбит/с файл в 1 Гб скачается примерно за 16 секунд. Для гарантированного достижения такой скорости рекомендуется использовать фирменный игровой роутер RT-X.

Пользователи также получают бонусы в играх студий Lesta Games («Мир танков», «Мир кораблей»), VK Play (Archeage, Battle Teams 2, Lostark, Warface) и «Фогейм» (Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank, Aion).

Например, танкисты с тарифом от Ростелекома получат в «Мире танков» бесконечный премиум-аккаунт, эксклюзивную технику, дополнительные задачи с вознаграждением, скидочный купон в 15% на покупки.

Для клиентов с маломощным компьютером предлагается активировать облачные игры VK Play Cloud. В этом случае доступные игры запустят на удаленном сервере, а пользователь сможет опробовать их фактически на любом устройстве.

Экосистема для умного дома

Умный дом Ростелекома — прежде всего домашнее и уличное видеонаблюдение. Пользователям доступно защищенное хранение видео в облаке, удаленный просмотр, общение через камеру. Камеры выбирает клиент — есть доступные базовые, с повышенной четкостью, а также поворотные.

Кроме камер, к умному дому можно добавить интеллектуальные датчики, управляемые розетки, лампы, колонку «Капсула» с голосовым ассистентом Марусей. Есть готовый «Умный дом» в различных комплектациях, базовая включает контролер, датчики движения и открытия.

При необходимости система гибко настраивается и масштабируется. Например, в любой момент можно добавить новые датчики или увеличить количество видеокамер. Немаловажный нюанс — умный дом Ростелекома работает на сетях любых провайдеров.

Экосистема для образования

Сервис «Лицей» — удобная платформа для цифрового обучения детей с 1 по 11 класс. Здесь все уроки школьной программы, их порядка шести тысяч. Здесь есть персональная статистика успехов, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, тесты на профориентацию.

С помощью «Лицея» школьники могут подтянуть свои знания по нужным предметам без дорогих репетиторов, повторить темы, подготовиться к контрольным и выпускным экзаменам. Обучение на платформе доступно в любое время, а сами уроки можно перематывать или ставить на паузы.

Сервис «Лицей» от Ростелекома

Сервис «Книги» работает совместно с известным магазином цифровых изданий «ЛитРес». Подписчикам становятся доступны 300 тысяч электронных и 200 тысяч аудиокниг — от вечной классики до современной психологии и развивающей литературы.