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Мандарины резко подорожают перед Новым годом

Источник:
«Парламентская газета»
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Мандарины в России в преддверии Нового года грозят подпрыгнуть в цене сразу на 20-30% из-за целого комплекса причин, сообщила руководитель агентства FruitNews Ирины Козий.

Мандарины обычно дешевеют к Новому году, но на этот раз сложилась неблагоприятная ситуация. «Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше процентов мандаринов», — рассказала «Парламентской газете» Козий.  

Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. «К нам Испания мандарины почти не привозит — зато является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А следовательно, наши основные партнеры — Марокко, Египет, та же Турция — будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки», — добавила эксперт.

По ее словам, можно прогнозировать рост цен не менее 20-30% — а то и в полтора раза к прошлогоднему уровню. Сыграет свою роль и ослабление рубля, отметила эксперт.

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