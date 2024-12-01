Мандарины резко подорожают перед Новым годом

Мандарины в России в преддверии Нового года грозят подпрыгнуть
в цене сразу на 20-30% из-за целого комплекса причин, сообщила руководитель агентства
FruitNews Ирины Козий.
Мандарины обычно дешевеют к Новому году, но на этот раз сложилась
неблагоприятная ситуация. «Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение
урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше
процентов мандаринов», — рассказала «Парламентской газете» Козий.
Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на
местных плантациях. «К нам Испания мандарины почти не привозит — зато является
крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А следовательно, наши основные
партнеры — Марокко, Египет, та же Турция — будут переориентироваться на
освободившиеся европейские рынки», — добавила эксперт.
По ее словам, можно прогнозировать рост цен не менее 20-30%
— а то и в полтора раза к прошлогоднему уровню. Сыграет свою роль и ослабление
рубля, отметила эксперт.