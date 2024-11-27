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Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров

Источник:
РБК
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Глава Минфина Антон Силуанов считает текущий курс доллара благоприятным для российских экспортеров, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Курс для экспорта важнее ставки, приводит РБК слова главы Минфина. «Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня [курс] для экспортеров очень-очень даже способствующий экспорту», — отметил министр.

Силуанов также призвал поменьше думать о повышении ключевой ставки: «Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном».

С начала ноября официальный курс доллара от ЦБ вырос почти на 7%, до 103,79 рубля. На международном валютном рынке Форекс курс доллара 26 ноября превысил 105 рублей.

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лучей любви окно с небес на нато ярко распахнулось.орешника гроздей гвоздей на головы им звезданулось.и...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣