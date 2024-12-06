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«MiXX Вместе» для взрослого: скидки, гигабайты и контроль

Источник:
Sibnet.ru
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MiXX Вместе
Фото: © Sibnet.ru
Семейная подписка «MiXX Вместе» от Ростелекома включает образовательные и развлекательные сервисы, бонусы мобильной связи, функции контроля и безопасности, множество скидок у партнеров. На что делать акцент — решает подписчик, подключать и активировать можно только нужные платформы и приложения.

Владелец подписки оформляет ее на свой номер мобильного и формирует семейную группу, распределяя роли: «взрослый» или «ребенок». Максимум участников — пять человек. Все входящие в «MiXX Вместе» сервисы активирует и настраивает владелец, остальные просто ими пользуются. 

Какие функции и сервисы полезны взрослому:
  • Дополнительные 50 Гб мобильного интернета
  • Безлимитный YouTube
  • Запрет развлекательных услуг
  • Kaspersky Safe Kids
  • Безопасный домашний интернет
  • Лицей
  • Фоксфорд
  • Литрес
  • Wink Дети
  • ГусьГусь
  • ROSTIC`S
  • Lamoda
  • Сюрприз (новое каждый месяц)

Если с дополнительными гигабайтами и рядом других пунктов все понятно, то на сервисах остановимся подробнее.  

Kaspersky Safe Kids

Это цифровой помощник родителей от «Лаборатории Касперского». Он показывает местоположение ребенка в режиме реального времени. GPS-трекер позволит обойтись без панических звонков: «Ты где и почему не берешь трубку?!». Заодно приложение поможет поддерживать баланс между онлайн и реальной жизнью, оставляя больше времени на учебу, сон и друзей.

Kaspersky Safe Kids покажет местоположение ребенка
Kaspersky Safe Kids покажет местоположение ребенка
Фото: © Sibnet.ru

Безопасный домашний интернет

Дети не любят ограничений, но интернет — слишком опасное место, чтобы оставлять их там без контроля. Браузер с активированной подпиской заблокирует неподходящий контент или ресурс. И родителям уже не нужно каждый раз проверять историю серфинга и хвататься за голову от «сломанного» вирусами компьютера.

Запрет развлекательных услуг

Чтобы обезопасить кошелек родителя от непредвиденных трат, сервис заблокирует прием и отправку платных SMS на короткие номера развлекательных платформ на мобильнике ребенка. Платежи за связь станут скучными и предсказуемыми.

Wink Дети

Родители могут быть спокойны — ребенок смотрит в онлайн-кинотеатре Wink только проверенные мультики и фильмы, появление случайного взрослого контента исключено. Здесь 23 детских канала, а также более 8 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Заодно «Wink Дети» предлагает развивающую платформу «Логик Лайк» с интерактивными заданиями.

Лицей

«Лицей» заменит утомительные вечерние разборы задачек с измученным ребенком. Здесь развивающие занятия, интерактивные тесты, обучающие видео по предметам, созданные специально под разные возраста. Малышам «Лицей» поможет подтянуть знания в игровой форме, а ученикам старших классов — на более серьезных тренажерах. Альтернатива репетиторам — образовательная школа от Ростелекома, где видеоуроки ведут лучшие учителя России. Здесь даже можно подготовить ребенка к ЕГЭ.

Литрес

Читать бумажные книги занятым взрослым некогда. Да и дорогое это удовольствие. Цифровая библиотека выручит — достаточно включить аудиокнигу по дороге на работу или во время приготовления ужина. К тому же на «Литрес» есть множество эксклюзивов, а подписчикам предлагают скидку 20% на покупки. 

«Литрес» предложит подписчикам много бесплатных книг
«Литрес» предложит подписчикам много бесплатных книг
Фото: © Sibnet.ru

Гусьгусь

Ребенок требует от уставшего родителя сказку на ночь, капризничает в долгой дороге, ругает скучные уроки? Подкасты и аудиосказки от развлекательно-образовательного приложение проекта Arzamas заинтересуют или успокоят самого непоседливого малыша. А вскоре он сам начнет рассказывать взрослым интересные факты про космос и динозавров.

Выгодные предложения партнеров

«MiXX Вместе» — для экономных родителей. В онлайн-магазине Lamoda обладателям подписки станет доступна скидка до 2500 рублей на детские товары, а ребенка можно будет трижды в месяц кормить любимым блюдом ROSTIC’S за 1 рубль — при заказе от 399 рублей. Вдобавок скидку 20% сделает онлайн-школа «Фоксфорд».

Подведем итоги. «MiXX Вместе» — настоящая экосистема для семей с детьми, где взрослые за символическую сумму получают эффективные инструменты цифрового родительского контроля и повышения успеваемости ребенка вместе с целым набором разнообразных «плюшек».

Подписка-конструктор стоит только 300 рублей. А протестировать ее можно бесплатно — 90 дней.

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Жизнь #Интернет #Интернет #Потребитель
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GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.