Семейная подписка «MiXX Вместе» от Ростелекома включает образовательные и развлекательные сервисы, бонусы мобильной связи, функции контроля и безопасности, множество скидок у партнеров. На что делать акцент — решает подписчик, подключать и активировать можно только нужные платформы и приложения.

Владелец подписки оформляет ее на свой номер мобильного и формирует семейную группу, распределяя роли: «взрослый» или «ребенок». Максимум участников — пять человек. Все входящие в «MiXX Вместе» сервисы активирует и настраивает владелец, остальные просто ими пользуются.

Какие функции и сервисы полезны взрослому:

Дополнительные 50 Гб мобильного интернета

Безлимитный YouTube

Запрет развлекательных услуг

Kaspersky Safe Kids

Безопасный домашний интернет

Лицей

Фоксфорд

Литрес

Wink Дети

ГусьГусь

ROSTIC`S

Lamoda

Сюрприз (новое каждый месяц)

Если с дополнительными гигабайтами и рядом других пунктов все понятно, то на сервисах остановимся подробнее.

Kaspersky Safe Kids

Это цифровой помощник родителей от «Лаборатории Касперского». Он показывает местоположение ребенка в режиме реального времени. GPS-трекер позволит обойтись без панических звонков: «Ты где и почему не берешь трубку?!». Заодно приложение поможет поддерживать баланс между онлайн и реальной жизнью, оставляя больше времени на учебу, сон и друзей.

Kaspersky Safe Kids покажет местоположение ребенка Фото: © Sibnet.ru

Безопасный домашний интернет

Дети не любят ограничений, но интернет — слишком опасное место, чтобы оставлять их там без контроля. Браузер с активированной подпиской заблокирует неподходящий контент или ресурс. И родителям уже не нужно каждый раз проверять историю серфинга и хвататься за голову от «сломанного» вирусами компьютера.

Запрет развлекательных услуг

Чтобы обезопасить кошелек родителя от непредвиденных трат, сервис заблокирует прием и отправку платных SMS на короткие номера развлекательных платформ на мобильнике ребенка. Платежи за связь станут скучными и предсказуемыми.

Wink Дети

Родители могут быть спокойны — ребенок смотрит в онлайн-кинотеатре Wink только проверенные мультики и фильмы, появление случайного взрослого контента исключено. Здесь 23 детских канала, а также более 8 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Заодно «Wink Дети» предлагает развивающую платформу «Логик Лайк» с интерактивными заданиями.

Лицей

«Лицей» заменит утомительные вечерние разборы задачек с измученным ребенком. Здесь развивающие занятия, интерактивные тесты, обучающие видео по предметам, созданные специально под разные возраста. Малышам «Лицей» поможет подтянуть знания в игровой форме, а ученикам старших классов — на более серьезных тренажерах. Альтернатива репетиторам — образовательная школа от Ростелекома, где видеоуроки ведут лучшие учителя России. Здесь даже можно подготовить ребенка к ЕГЭ.

Литрес

Читать бумажные книги занятым взрослым некогда. Да и дорогое это удовольствие. Цифровая библиотека выручит — достаточно включить аудиокнигу по дороге на работу или во время приготовления ужина. К тому же на «Литрес» есть множество эксклюзивов, а подписчикам предлагают скидку 20% на покупки.

«Литрес» предложит подписчикам много бесплатных книг Фото: © Sibnet.ru

Гусьгусь

Ребенок требует от уставшего родителя сказку на ночь, капризничает в долгой дороге, ругает скучные уроки? Подкасты и аудиосказки от развлекательно-образовательного приложение проекта Arzamas заинтересуют или успокоят самого непоседливого малыша. А вскоре он сам начнет рассказывать взрослым интересные факты про космос и динозавров.

Выгодные предложения партнеров

«MiXX Вместе» — для экономных родителей. В онлайн-магазине Lamoda обладателям подписки станет доступна скидка до 2500 рублей на детские товары, а ребенка можно будет трижды в месяц кормить любимым блюдом ROSTIC’S за 1 рубль — при заказе от 399 рублей. Вдобавок скидку 20% сделает онлайн-школа «Фоксфорд».

Подведем итоги. «MiXX Вместе» — настоящая экосистема для семей с детьми, где взрослые за символическую сумму получают эффективные инструменты цифрового родительского контроля и повышения успеваемости ребенка вместе с целым набором разнообразных «плюшек».

Подписка-конструктор стоит только 300 рублей. А протестировать ее можно бесплатно — 90 дней.

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