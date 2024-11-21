Каждый смартфон на Android имеет особый режим загрузки устройства под названием Fastboot. Он используется для восстановления, модификации или отладки операционной системы. В каких случаях он нужен, как попасть в режим Fastboot и как выйти?

Fastboot — аналог компьютерного BIOS на мобильном устройстве, режим обеспечивает прямой и беспрепятственный доступ к файловой системе устройства без запуска установленной на смартфоне Android.

Большинство пользователей сталкиваются с этим режимом, если на смартфоне из-за повреждения системных файлов или серьезной ошибки не загружается операционная система. В этом случае появится черный экран с предупреждением на английском: Fastboot mode.

Для чего нужен Fastboot

Разблокировать OEM-загрузчик. Это самый популярный сценарий использования Fastboot. Разблокировка позволяет устанавливать неофициальные прошивки. Например, на недорогую китайскую версию смартфона можно будет накатить глобальную прошивку.

Установить root-права. После активации этого режима на смартфоне снимаются все встроенные ограничения системы. Можно удалить предустановленные программы, внести изменения в системные файлы, заблокировать встроенную рекламу в приложениях.

Восстановить заводские настройки. Из Fastboot можно получить доступ к режиму Recovery, который позволит оживить смартфон, внезапно превратившийся в «кирпич» из-за неудачного обновления.

Как зайти в Fastboot

У каждого производителя есть свой способ переключения смартфона в режим Fastboot Mode. Конфигурацию для конкретной модели можно найти в Сети. Однако любой смартфон перед активацией режима необходимо выключить и только затем проводить манипуляции.

Xiaomi. Нужно нажать и удерживать кнопку питания и обе клавиши регулировки громкости примерно десять секунд до появления надписи Fastboot.

Samsung. Необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку питания, клавишу «Домой» и клавишу уменьшения громкости до активации режима.

Lenovo. Следует зажать и удерживать клавишу уменьшения громкости, а затем нажать на кнопку питания, удерживая ее три секунды. Затем отпустить кнопку питания, удерживая клавишу уменьшения громкости еще несколько секунд.

Realme. Потребуется зажать вместе кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Клавиши нужно удерживать, пока на экране не возникнет надпись Fastboot.

В режиме Fastboot взаимодействие происходит через ввод задач в командной строке. Для этого смартфон присоединяют к любому компьютеру с помощью USB-кабеля. На ПК потребуется установить бесплатную программу ADB run Fastboot.

Важно. Использование Fastboot без четкого понимания последствий может вывести смартфон из строя.

Как выйти из Fastboot

Смартфон может автоматически войти в Fastboot из-за неудачного обновления Android, установки несовместимого приложения или случайного нажатия клавиш. Пугаться черного экрана не стоит, выйти из режима просто — достаточно зажать и удерживать кнопку питания для перезагрузки.

Если перезагрузка смартфона не помогла покинуть режим Fastboot, то это признак критической неисправности в операционной системе. Скорее всего, ее предстоит восстанавливать, такую работу лучше доверить специалисту.