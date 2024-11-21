«Лицей» представил подписку «Выпускник» для подготовки к ЕГЭ

Ростелеком запустил подписку «Выпускник» для онлайн-подготовки школьников к ЕГЭ на образовательной платформе «Лицей». Это поможет выпускникам более детально и качественно подготовиться к экзаменам, сообщает пресс-служба компании.

В подписку «Выпускник» входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам. Старшеклассники смогут изучить материалы и проверить свои знания перед сдачей экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

По каждому из этих предметов один раз в месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений, с последующей проверкой развернутых ответов членами предметных комиссий ЕГЭ.

Отмечается, что процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена. Так, во время тестирования запускается счетчик времени, а также используется формат бланков ЕГЭ.

Фактически, это настоящее тренировочное тестирование, только не в школе или пункте проведения экзамена, а дома, чтобы можно было в привычной обстановке потренироваться в заполнении бланков и прохождении экзамена.

В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит реальную обратную связь от членов предметных комиссий ЕГЭ, а также статистику по каждому заданию и каждой теме варианта.

Также в подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы «Лицей» по всем предметам школьной программы. Стоимость подписки составляет 1999 рублей в месяц.