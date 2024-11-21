Гигантское месторождение золота нашли в Китае

Китайские геологи обнаружили гигантское месторождение золота в центральной провинции Хунань. На глубине более 2 тысяч метров здесь были найдены более 40 золотоносных жил.

По предварительным оценкам, общие запасы золота на месторождении превышают тысячу тонн, стоимость такого количества металла составит порядка 82 миллиардов долларов по текущей цене, сообщило Геологическое управление провинции в соцсети WeChat.

Самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну. При этом обычно средний показатель золотоносных руд — 10 граммов на тонну, а в некоторых месторождениях эти цифры еще меньше.

Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году на долю Китая пришлось около 10% производства этого благородного металла.