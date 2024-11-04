Православный мессенджер представят в России

Православный мессенджер «Зосима» представят 13 ноября, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. Фонд является разработчиком программы.

Предполагается, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Пользоваться приложением со временем смогут все желающие, оно станет доступно для скачивания на основных мобильных платформах, пишет РИА Новости.

Предполагается, что с помощью «Зосимы» можно будет общаться с другими прихожанами, а также организовывать коллективные молитвы. Создатели мессенджера подчеркивают, что им смогут пользоваться и представители других конфессий.

Мессенджер «Зосима» был разработан для проекта «Спаси и сохрани» и напоминает популярный WhatsApp. Презентация приложения состоится в Ярославле.