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Православный мессенджер представят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Православный мессенджер «Зосима» представят 13 ноября, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. Фонд является разработчиком программы.

Предполагается, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Пользоваться приложением со временем смогут все желающие, оно станет доступно для скачивания на основных мобильных платформах, пишет РИА Новости.

Предполагается, что с помощью «Зосимы» можно будет общаться с другими прихожанами, а также организовывать коллективные молитвы. Создатели мессенджера подчеркивают, что им смогут пользоваться и представители других конфессий.

Мессенджер «Зосима» был разработан для проекта «Спаси и сохрани» и напоминает популярный WhatsApp. Презентация приложения состоится в Ярославле.

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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?