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Пользователи «Игрового» получат игру «Смута» бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком откроет бесплатный доступ к исторической компьютерной игре «Смута» пользователям тарифа «Игровой».

Акция состоится в честь Дня народного единства. Игра «Смута» будет доступна для скачивания в личном кабинете пользователей тарифа «Игровой» с 4 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что абоненты Ростелекома смогут погрузиться в сюжет приключенческого боевика и изучить события Смутного времени. Игра построена на основе одного из первых русских исторических романов — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.

4 ноября также будет выпущено четвертое по счету учебное приложение «Смутное время: Белый город» — о борьбе народного ополчения в стенах Китай-города и московского Кремля. Пользователи посетят историческое сердце Москвы и узнают, как был положен конец Смуте.

Игра «Смута» от новосибирской студии «Сайберия Нова» вышла 4 апреля 2024 года на ПК эксклюзивно на площадке VK Play. Ее стоимость на площадке в настоящее время составляет 1612 рублей.

Тариф «Игровой» включает высокоскоростной интернет, уникальные игровые бонусы и приоритет для трафика при скачивании или стриминге игр. Предусмотрена быстрая загрузка патчей и игровых обновлений на скорости 890 Мбит/сек.

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