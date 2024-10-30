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«Мир танков» запустит тестирование новых карт

Источник:
Sibnet.ru
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Игроки «Мира танков» с 4 по 11 ноября смогут протестировать новые карты на этапе ранней разработки в режиме «Разведка боем», сообщается на сайте игры.

Отмечается, что три новые карты представляют собой не финальные варианты, а прототипы, разработанные для режима «Случайный бой». Их визуальная составляющая еще может поменяться.

Сражения в режиме «Разведка боем» проходят по правилам «Стандартного боя», но с некоторыми изменениями. Так, в боях участвует техника VIII—X уровней, а личные боевые задачи будут недоступны.

Экономика сражений будет такой же, как и в режиме «Случайный бой» — игроки смогут зарабатывать боны, этапные декали, знаки классности и отличительные отметки. Также будут выдаваться знаки мастерства и очки Боевого пропуска.

Для продвижения по шкале прогресса в режиме «Разведка боем» игрокам предстоит попасть в топ-12 по заработанному «чистому» опыту, полное заполнение шкалы потребует выполнения данного условия в 25 боях.

За прохождение каждого этапа танкисты получат ценные награды, включая боны, дни премиум-аккаунта, свободный опыт, кредиты, личные резервы, универсальные брошюры и особый памятный знак «Мастер-топограф».

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