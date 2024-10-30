ЧП или проблемы со здоровьем возникают неожиданно, в любом месте. Вызвать нужных специалистов проще всего с помощью специальных трехзначных номеров. Как позвонить в экстренные службы с мобильного телефона?

Куда звонить, если что-то случилось

В соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2004 №894 утверждено шесть экстренных оперативных служб: служба пожарной охраны; служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; полиция; служба скорой медицинской помощи; аварийная служба газовой сети и служба «Антитеррор».

Трехзначные номера для вызова экстренных служб:

101 — сотовый номер для вызова МЧС

102 — сотовый номер для вызова полиции

103 — сотовый номер для вызова скорой помощи

104 — сотовый номер для вызова аварийной газовой службы

Если по каким-то причинам дозвониться напрямую не удалось, можно позвонить в службу спасения по единому номеру 112, оператор сам вызовет необходимую экстренную службу: пожарную охрану, полицию, скорую, аварийную службу газовой сети, службу «Антитеррор».

Номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, фактически он дополнительный. Со стационарных телефонов лучше звонить по номерам 01, 02, 03, 04, с мобильных — по номерам 101, 102, 103 и 104.

При звонке на номер экстренной службы важно сразу представиться, дать четкую информацию о случившемся, обозначить оператору место происшествия и назвать контактный номер телефона. Следует сохранять спокойствие и не паниковать.

Экстренные вызовы осуществляются бесплатно, даже если на счете нет денег или в телефоне нет сим-карты. Услуга бесплатна и подключена всем абонентам Ростелекома по умолчанию. Если мобильный телефон не ловит связь, звонок все равно пройдет.