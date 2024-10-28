Игра «Финополия» от Ростелекома повысит финансовую грамотность

Дочерняя компания Ростелекома «Фаззи Лоджик Лабс» разработала уникальную видеоигру «Финополия» с использованием технологий искусственного интеллекта, которая поможет повысить уровень финансовой грамотности.

Участники игры смогут погрузиться в настоящую цифровую сказку: пройти по нехоженым тропам и отдохнуть в тени зеленого дуба в компании ученого кота. Аватар игры в виде сказочной девушки олицетворяет умение находить выход из самых сложных ситуаций.

В ходе игры необходимо поучаствовать в жизни популярных исторических персонажей. Например, подслушать разговор Зевса и Геры за ужином, помочь поэту Владимиру Маяковскому совершить онлайн-покупку или предостеречь Д’Артаньяна от покупки на фишинговом сайте.

«Мы стремимся создавать продукты, доступные и полезные для самых разных аудиторий, чтобы каждый мог успешно ориентироваться в цифровом мире и защищать свои интересы», — отметил директор департамента развития цифрового бизнеса Ростелекома Дмитрий Рейдман.

Отмечается, что игра «Финополия» основана на огромном опыте компании «Фаззи Лоджик Лабс», решения которой разработаны на базе искусственного интеллекта и позволяют выявлять подозрительные финансовые операции.