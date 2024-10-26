Детенышу дальневосточных леопардов, родившемуся в Новосибирском зоопарке 25 июля 2024 года, дали имя. Сотрудники назвали котенка Хлоей, сообщается в телеграм-канале зоосада.

«Малышка становится все более грациозным и уверенным в себе леопардом. Но при этом она пока еще остается маминой дочкой. Мама кормит ее молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и готова броситься на ее защиту в любой момент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хлоя быстро научилась есть мясо и ловко расправляется даже с крупными кусками угощений. Охотничьи инстинкты детеныш оттачивает в играх. Котенок следит за происходящим, «затаивается» и «бесшумно нападает».

Хлоя — первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Новосибирский котенок — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России.

Ее мать появилась на свет в Новосибирском зоопарке, а отец — в Московском. Дед Хлои по отцу — леопард Николай, полученный из дикой природы. Дальневосточный леопард считается одной из самых редких крупных кошек.