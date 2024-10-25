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Какая подошва лучше подойдет для зимней обуви

Источник:
Sibnet.ru
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Подошва на зимней обуви должна отвечать трем главным требованиям — быть удобной, сохранять тепло и не скользить. От ее правильного выбора зависит не только комфорт, но и здоровье владельца.

Современные технологии сделали зимнюю обувь не только теплой, но и функциональной. Это относится и к подошве. Сейчас на рынке представлено несколько ее видов. Каждый из них разработан с учетом специфических потребностей и условий эксплуатации.

Термопластичная резина (ТПР) отличается устойчивостью к низким температурам. Этот материал сохраняет мягкость и гибкость даже при сильных морозах, а значит и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Его минус — относительной большой вес и низкая износостойкость.

Полиуретан — обладает высокой устойчивость к истиранию, что гарантирует большой срок службы. Это легкий, удобный для длительной носки материал. Хорошо держит тепло. Но в сильные морозы может терять пластичность и скользить.

Пеноматериал ЭВА — легкий пористый материал, обладающий отличной теплоизоляцией. Отличается высокой упругостью, снимает нагрузку при ходьбе. Но в качестве цельного материала подошвы подходит плохо, так как скользит, поэтому в зимней обуви дополнятся вставками из резины.

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