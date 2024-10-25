Особенности законодательного регулирования криптовалют в России

Криптовалюта — не валюта определенного государства и не инвестиция. Эмитентами таких активов выступают частные компании, но без государственного регулирования такая валюта невозможна.

Эксперты рассказали, какие особенности законодательства РФ в этой сфере и каким образом можно покупать криптовалюту.

Законодательство России о криптовалюте

Криптовалюту в РФ регулирует Закон «О цифровых финансовых активах». В действующем законодательстве, разработанном для этого рынка, есть недостатки. Эксперты сайта Profinvestment.com отмечают, что еще не выработано определение такой валюты. К слову, в международном законодательстве также отсутствует единый взгляд на сущность актива.

Пока нет представления, что конкретно принадлежит людям, которые владеют цифровым кодом на носителе. Не ясно, как отражать актив в налоговых декларациях.

В законе есть нормы, которые противоречат друг другу. Цифровая валюта сначала признается средством платежа. Но согласно статье 14, юрлица и граждане не имеют права принимать такие деньги в оплату товаров. Такое положение вещей ограничивает развитие рынка криптовалют в стране.

К тому же защита прав на такие валюты в суде возможна, только если они задекларированы и налоги за них уплачены. Однако неясен метод проверки этого факта. Дело в том, что такие доходы фиксируются в учете по-разному, хранение же этого актива никогда не сопровождалось отчетностью. Возможно, Минфин позднее даст разъяснения по этой ситуации.

Учитывая возможную выгоду от внедрения виртуальной валюты в РФ, вероятно, правительству стоит начать использовать такие активы в пилотных регионах. Этот подход даст возможность применять криптовалюту в период санкций.

Покупка криптовалюты в РФ

В РФ нельзя оплачивать таким образом товары, но покупка цифровых активов не запрещена.

Популярные способы приобретения крипты:

Криптобиржи . Эти организации позволяют пополнять счет с обычных банковских карт и свободно приобретать виртуальную валюту. Однако, пока действуют западные санкции, такой способ нельзя признать безопасным.

. Эти организации позволяют пополнять счет с обычных банковских карт и свободно приобретать виртуальную валюту. Однако, пока действуют западные санкции, такой способ нельзя признать безопасным. Специальные площадки . Здесь организована прямая торговля между пользователями. Довольно сложный и небезопасный метод в сравнении с другими.

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Действующая правовая основа содержит многие значимые моменты в сфере обращения криптовалют. Сегодня в РФ продолжается разработка законодательства для этого вида деятельности, что увеличивает привлекательность рынка и создает условия для привлечения инвестиций.

Криптовалюта децентрализована. Эта значимая особенность актива, она способствует тому, что обычные пользователи выберут самую удобную юрисдикцию для этого бизнеса. Поэтому упрощение регулирования в этой сфере быстро приведет к увеличению поступлений бюджет.