Как с помощью ножа и отвертки обжать витую пару

Витую пару можно купить готовую — ее называют патч-корд. Однако бывают ситуации, когда готовый кабель с коннектором нельзя протянуть через тонкое отверстие или его стандартная длина не подходит. В этом случае лучше обжать провод самому. Но как это сделать без специальных инструментов?

Витая пара — сетевой кабель для передачи сигнала, физически соединяющий оборудование в локальной сети. Например, с ее помощью можно подключить к роутеру компьютер или телевизор. Под внешней изоляцией в таком кабеле восемь разноцветных медных проводов. Подключается к устройствам по стандарту разъема и коннектора (розетка/вилка) RJ-45.

Что потребуется

Витая пара. Она делится на категории. Для домашнего пользования следует выбрать кабель категории 5e — он поддерживает гигабитные сети на расстояниях между сегментами до 100 метров. Лучше купить с запасом по длине, промерить в квартире вживую и только после этого отрезать лишнее.

Коннекторы RJ-45 (8P8C). Это специальный сетевой разъем, которое присоединяется к концам витой пары. Для кабеля категории 5e потребуются соответствующие коннекторы — RJ-45 Cat.5е. Качественные разъемы имеют целиком позолоченные контакты.

Для обжима витой пары достаточно подручных средств Фото: © Sibnet.ru

Нож и отвертка. Для очистки кабеля от внешней оболочки потребуется небольшой нож с тонким лезвием. Обжим обычно выполняется специальным инструментом — кримпером. Но для разовых работ его можно заменить обычной отверткой с плоским шлицем.

Как обжать кабель

Подготовка витой пары. Сначала с помощью ножа нужно снять изоляцию с концов витой пары — примерно на 2-3 сантиметра. Операцию следует проводить аккуратно, чтобы не повредить внутренние жилы. Лучше всего надрезать внешнюю оболочку и снять ее руками.

Сначала нужно подрезать внешнюю изоляцию кабеля Фото: © Sibnet.ru

Под изоляцией располагаются восемь разноцветных проводов, скрученных в пары. Их требуется расплести, выпрямить и выровнять в одну линию. После — подравнять ножом на несколько миллиметров, чтобы они были одинаковой длины. Затем можно примерить в коннектор.

Теперь нужно расположить жилы в правильном порядке. Зачищать их дополнительно не нужно, они должны оставаться в своей оплетке. Положение проводников определено стандартом обжима проводов, первым должен идти белооранжевый проводник.

Порядок проводов при обжиме: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый.

Обжим коннектора. На следующем этапе подготовленную витую пару необходимо «состыковать» с коннектором. Для этого нужно осторожно заправить каждую жилу в специальные дорожки внутри разъема, соблюдая выставленное положение проводников.

Правильный порядок проводов при обжиме Фото: © Sibnet.ru

После того, как жилы попадут на индивидуальные дорожки, следует вставить кабель до упора, чтобы провода накрылись ножами контактов. Затем зафиксировать штекер на коннекторе, удерживающий витую пару внутри. Для этого нужно надавить отверткой на защелку у края разъема.

Финальная операция — обжим разъема с помощью отвертки. Потребуется поочередно надавить плоским шлицем на все контакты, чтобы они опустились и прорезали изоляцию жил. Нажимать нужно сильно, но аккуратно. Если контакты обжать слабо, коннектор будет туго вставляться в разъем.

Надавливать на контакты следует сильно, но аккуратно Фото: © Sibnet.ru

Как проверить работу кабеля. Для этого можно соединить витой парой роутер и компьютер, после чего проверить, есть ли интернет. Если кабель рабочий, на разъемах замигают светодиоды, через пару секунд появится подключение.