Как аккуратно просверлить отверстие в кафельной плитке

Керамическая плитка — очень хрупкий материал. Чтобы просверлить
в ней аккуратное отверстие без трещин, нужно соблюсти несколько правил.
Сверлить плитку сложно из-за ее структуры. У нее очень
прочный, тонкий и хрупкий лицевой слой, под которым располагается мягкий
материал. И лучше всего для этого подходит специальное сверло с победитовым наконечником.
Но можно обойтись и без него.
Для засверливания нужно либо накернить отверстие, аккуратно
сколов тонкий слой глазури или прорезав его, либо наклеить в месте сверления
кусок малярного скотча или лейкопластыря, чтобы сверло фиксировалось
перпендикулярно и не соскальзывало, советуют эксперты «Лемана ПРО».
Верхний слой надо проходить с минимальным нажимом и при
самых малых оборотах. Сняв глазурь на всем диаметре отверстия, можно увеличить
подачу и обороты.
После прохода плитки сверло меняют на другое, необходимое
для работы с материалом стены. Большие отверстия делают в несколько приемов,
постепенно увеличивая диаметр. Такой метод позволяет просверливать отверстия до
15 миллиметров в диаметре.
Важное обстоятельство: плитку сверлить лучше ближе к ее
центру. При сверлении ближе к краю возрастает риск ее растрескивания.