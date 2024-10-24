Как аккуратно просверлить отверстие в кафельной плитке

Керамическая плитка — очень хрупкий материал. Чтобы просверлить в ней аккуратное отверстие без трещин, нужно соблюсти несколько правил.

Сверлить плитку сложно из-за ее структуры. У нее очень прочный, тонкий и хрупкий лицевой слой, под которым располагается мягкий материал. И лучше всего для этого подходит специальное сверло с победитовым наконечником. Но можно обойтись и без него.

Для засверливания нужно либо накернить отверстие, аккуратно сколов тонкий слой глазури или прорезав его, либо наклеить в месте сверления кусок малярного скотча или лейкопластыря, чтобы сверло фиксировалось перпендикулярно и не соскальзывало, советуют эксперты «Лемана ПРО».

Верхний слой надо проходить с минимальным нажимом и при самых малых оборотах. Сняв глазурь на всем диаметре отверстия, можно увеличить подачу и обороты.

После прохода плитки сверло меняют на другое, необходимое для работы с материалом стены. Большие отверстия делают в несколько приемов, постепенно увеличивая диаметр. Такой метод позволяет просверливать отверстия до 15 миллиметров в диаметре.

Важное обстоятельство: плитку сверлить лучше ближе к ее центру. При сверлении ближе к краю возрастает риск ее растрескивания.