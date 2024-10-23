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Почему во время дождя хочется спать

Источник:
TechInsider
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Дождь вызывает сонливость у большинства людей. Главный фактор, на который реагирует организм — недостаток солнечного света.

В солнечные дни организм производит больше серотонина – гормона, который помогает быть бодрыми и в счастливым. Параллельно падает производство мелатонина, гормона сна. В дождливую погоду тело начинает вырабатывать меньше серотонина и больше мелатонина.

В результате организм переключается в «режим отдыха», человеку сложнее оставаться бодрым. В дополнение атмосферное давление во время дождя обычно падает, приводя к снижению уровня кислорода в воздухе, что также увеличивает сонливость.

Еще одна причина сонливости — звук дождя, который специалисты относят к так называемому «розовому шуму». Такой звук расслабляет и блокирует посторонние раздражители, что также способствует засыпанию.

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