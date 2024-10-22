Объявлены подробности киберспортивной лиги «Мира танков»

Киберспортивный холдинг ESforce и Федерация компьютерного спорта России представили подробности новой регулярной лиги по «Миру танков». Лига запущена при поддержке разработчиков из Lesta Games.

Игровой год лиги по «Миру танков» будет состоять из двух сезонов, каждый из которых включает открытые квалификации, групповой этап и LAN-финал. В рамках первого сезона будет разыгран призовой фонд в 24 миллиона рублей. Он пройдет с ноября 2024 по март 2025 года.

Участие в лиге примут 24 команды, которые будут разделены на три дивизиона по рейтингу. Команды первого и второго дивизионов получат инвайты на основе рейтинга с сайта tanki.su, остальные команды могут принять участие в открытых квалификациях.

После окончания квалификационных турниров в течение двух месяцев пройдет групповой этап. По итогам группового этапа в зависимости от занятого места команда заберет денежный приз, а также получит приглашение на финал, отправится в новый турнир или вылетит из лиги.

LAN-финал пройдет на «VK Play Арене», где за статус самой сильной команды «Мира танков» поборются четыре коллектива. Всего в течение сезона пройдут четыре LAN-турнира со зрителями, в том числе главный ивент — Кубок «Мира танков».

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