Самосвалы проверили четвертый мост на прочность

Колонна самосвалов проехала по строящемуся четвертому мосту через Обь в Новосибирске, чтобы испытать его на прочность, сообщила группа «ВИС».

Статические и динамические испытания вантового моста проводили три дня. Несущую способность вант и устойчивость пролетных строений проверяли с помощью колонны из 12 груженных песком самосвалов весом от 35 до 38 тонн. Их размещали на разных участках моста.

Колонна самосвалов неоднократно прошла с правого на левый берег и обратно, создавая максимальную нагрузку на конструкции моста. Были отработаны проезды через препятствия — самосвалы без торможения проходили по разложенным доскам для замеров реакции пролетных строений на удары от колес спецтехники.

Результаты испытаний показали, что мостовой переход отвечает всем техническим требованиям и готов к пропуску в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн.

Протяженность строящегося моста — 1,5 километра, включая 380-метровый вантовый участок у правого берега. Его вес вместе с уложенной дорожной одеждой превышает 20 тысяч тонн и удерживается с помощью 70 вант на 114-метровом пилоне в виде символичной буквы «Н». Общая строительная готовность мостового перехода на сегодняшний день оценивается в 96%.