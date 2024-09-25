Смартфон с высокой точностью отслеживает местоположение владельца. Нередко этой информацией полезно поделиться с другими людьми — например, чтобы легче найти друг друга. Как правильно, безопасно и какими способами скинуть свою геолокацию?

Как определяется местоположение

Все смартфоны умеют определять точное местонахождение в пространстве. Функция работает путем перехвата спутниковых сигналов с орбиты. Но координаты можно вычислить и без GPS и ГЛОНАСС.

Без доступа к радиосигналам спутников для вычисления координат используются данные станций сотовой связи GSM. Чтобы получить точное местоположение, достаточно сигналов с трех вышек.

Для уточнения местоположения смартфон также умеет использовать Wi-Fi и Bluetooth. Он сканирует ближайшие точки беспроводного доступа и анализирует полученные данные. Однако этот метод эффективен только в густонаселенных районах, где есть множество точек беспроводной связи.

Как поделиться своей геолокацией

Google Maps. Один из самых простых способов — создать «точку» в приложении Google Maps. В результате получается универсальная ссылка, которую можно отправить через любой мессенджер, весь процесс займет всего несколько секунд.

Для получения такой ссылки необходимо открыть приложение Google Maps и отыскать на карте собственное местоположение — красную капельку. После этого нужно нажать на нее и удерживать несколько секунд.

Геолокация с помощью Google Maps Фото: © Sibnet.ru

В появившемся контекстном меню сначала выбрать «Поделиться местоположением», а затем выбрать мессенджер и человека, которому нужно отправить геолокацию. Можно указать время, в течение которого коллега или друг будет видеть ваши координаты на карте.

. Нужно найти себя на карте, нажать на точку, удерживать пару секунд, пока не появится меню. В меню выбрать иконку со стрелочкой «Поделиться». Затем выбрать способ, как отправить ссылку. Вместе со ссылкой на карту будут отправлены точные координаты.

WhatsApp. Необходимо открыть мессенджер и выбрать чат с нужным собеседником. После этого справа от строки ввода сообщения нажать на значок скрепки. В меню выбрать «Место», дождаться загрузки координат и отправить их собеседнику.

Геолокация с помощью WhatsApp Фото: © Sibnet.ru

Если выбрать период действия геопозиции, то координаты пользователя будут отслеживаться на карте в режиме реального времени. При необходимости можно поделиться местоположением бессрочно.

Telegram. Чтобы поделиться актуальной геопозицией с собеседником, потребуется открыть мессенджер и выбрать нужный чат. Затем нажать на иконку скрепки и выбрать «Геопозиция». В открывшемся окне останется нажать «Транслировать геопозицию».

Геолокация с помощью Telegram Фото: © Sibnet.ru

Можно выбрать варианты трансляции местоположения — 15 минут, 1 час, 8 часов или «Пока не отключу». Собеседник получит ссылку на карту, открыв которую, увидит ваше местоположение и движение, а также расстояние, на котором вы удалены друг от друга.

Как стать «невидимым»

Чтобы местоположение смартфона не могли отследить, нужно открыть в настройках раздел «Местоположение». Здесь можно отключить доступ к местоположению для всех приложений или выбрать отдельные приложения, которые могут его использовать.

При необходимости на Android-смартфонах можно отключить передачу геоданных и очистить историю местоположений. Для этого потребуется зайти в настройки своего персонального аккаунта Google.