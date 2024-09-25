Современные компьютеры и ноутбуки невозможно представить без портов USB. Внешне эти интерфейсы схожи, но их возможности варьируются в зависимости от поколения. Какие разновидности USB бывают и чем отличаются?

Что такое USB

Интерфейс USB — один из самых популярных в мире. Первая спецификация появилась в январе 1996 года. Аббревиатура USB расшифровывается как «универсальная последовательная шина». Порт выполнял сразу две функции — обеспечивал передачу данных, а также питание устройства.

USB 1.0 имел два режима работы: с низкой пропускной способностью (скорость передачи данных 1,5 Мбит/с) и с высокой пропускной способностью (12 Мбит/с). В современной электронике первое поколение интерфейса уже не встречается.

USB 2.0

Второе поколение интерфейса появилось в 2000 году. USB 2.0 получил возможность работать в дополнительном высокоскоростном режиме, на котором данные передавались на скорости до 480 Мбит/с. Это позволяло скопировать файл размером 1 ГБ за минуту.

Разъем USB 2.0 Фото: © Sibnet.ru

Внешне представляет собой разъем черного или белого цвета. Несмотря на солидный возраст, порт до сих пор востребован производителями и продолжает использоваться для большинства периферийных устройств — флешки, мышки, клавиатуры, принтеры и зарядки смартфона.

USB 3.0

Третье поколение USB представили в 2008 году. Главное отличие USB 3.0 — более высокая скорость передачи данных, которая достигает 5 Гбит/с. Внешне его можно отличить по разъему синего цвета.

Разъемы трех первых поколений USB полностью совместимы между собой — современную флешку можно без проблем воткнуть в старый порт, просто у нее будет урезана скорость.

Оптимальные сценарии использования USB 3.0 — подключение устройств, требующих высокой скорости передачи данных. Например, именно через такой порт лучше всего подключать к компьютеру внешний жесткий диск или видеокамеру.

После выхода USB 3.0 возникли «подвиды» USB Gen — дополнительные версии стандарта внутри третьего поколения. Они отличаются только скоростью передачи данных.

Разъем USB 3.0 Фото: © Sibnet.ru

USB 3.2 Gen 1 поддерживает скорость до 10 Гбит/с, а USB 3.2 Gen 2 разгоняется до 20 Гбит/с. С такой скоростью передача файла размером 100 ГБ занимает всего 20 секунд.

USB 4.0

Самый современный на сегодня интерфейс, вышедший в 2019 году. Он увеличил скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Обновленная спецификация четвертого поколения в 2022 году разогнала стандарт до 80 Гбит/с.

Однако разъем утратил механическую совместимость с предыдущими поколениями — теперь в нем используется исключительно Type-C. Стандартную флешку в такой порт уже не вставишь.

Но это единственный минус. USB 4.0 в форм-факторе Type-C стал не только самым скоростным, но и получил дополнительные возможности. Например, через него можно передавать изображение или подключать внешнюю видеокарту, если компьютер поддерживает стандарт Thunderbolt.

Стандарт USB 4.0 имеет технологию Power Delivery, благодаря которой появилась возможность передавать через порт до 100 Вт энергии. Этого хватит для работы мощного ноутбука. Максимум, которые позволяли предыдущие поколения, — зарядка смартфона.

Форм-фактор

Помимо поколений, разъемы USB различаются по форм-фактору. Самый распространенный — USB Type-A. Он служит для подключения периферии и USB-накопителей.

Симметричный Type-C Фото: © Sibnet.ru

Некогда популярный MicroUSB в свое время стал стандартом для подключения и зарядки смартфонов, однако сейчас его практически полностью вытеснил симметричный форм-фактор Type-C. С ним кабель можно вставлять любой стороной.