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Новая «цифровая» игра стартует на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
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Почему оптоволокно такое быстрое, от чего зависит качество мобильной связи и как работает умный дом — такими вопросами задается ПОНчик. В новой онлайн-игре он разбирается в цифровом мире и делает свою жизнь удобнее и интереснее. А участников игры, которые помогут ПОНчику, ждут призы от Sibnet.ru и Ростелекома.

Каждое задание в онлайн-игре — это ситуации из цифрового мира, в которые попадает герой ПОНчик. Ему предстоит узнать, чем отличается оптический терминал, разобраться, как правильно устанавливать роутер, в чем преимущества облачного хранилища. 

В одних рассказах нужно удалить лишние слова, в других — дописать. За каждое верно выполненное участники получат баллы. Чем больше заданий пройти, тем выше шанс на победу. Игра продлится с 5 по 25 сентября.

В этот период каждый день база заданий в игре будет пополняться. Однако это никак не скажется на шансах тех, кто вступит в игру не в первый день. Просто, им придется пройти задания быстрее, чтобы догнать лидеров.

Кто может играть

Принять участие в игре могут все желающие, ограничений нет. Ники всех игроков будут показаны в рейтинговой таблице.

Однако претендовать на призы могут жители Урала, Сибири и Дальнего Востока, достигшие совершеннолетия.

Что в призах

В игре «ПОНчик» три суперприза. Это игровой роутер RT-X, умная купольная IP-камера Hikvision DS-I122 и внутренняя Wi-Fi камера Hikvision DS-2CD-VC1W. В дополнение к камерам сервис облачного видеонаблюдения от Ростелкома.

Чтобы получить суперприз, нужно выйти в лидеры игры по баллам. При этом важно отметить желаемый суперприз. Менять выбор желаемого суперприза можно до завершения игры — 20.00 мск 25 сентября. 

В основном призовом фонде: лампа с колонкой и беспроводной зарядкой, портативная колонка, набор из компьютерной мыши и коврика, пауэрбанк с беспроводной зарядкой, термос с индикацией температуры, беспроводные наушники и универсальный провод.

Их гарантированно получат семь игроков, следующие за суперпобедителями в рейтинге. Такие же призы разыграют между игроками, входящими в топ-300 рейтинга.

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Проверка адреса на оптику
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