Как работает семейная подписка «MiXX вместе»

Ростелеком вместе с Tele2 запустил семейную подписку «MiXX Вместе» — для родителей дошкольников, а также школьников младших и средних классов. Как она работает и зачем нужны входящие в нее 16 цифровых сервисов?

«MiXX Вместе» — семейная подписка, доступная абонентам любых мобильных операторов. При этом для пользователей Tele2 и Ростелекома доступен бесплатный пробный период в 90 дней. Далее подписка обойдется в 300 рублей ежемесячно.

Платит только один человек, который оформил подписку на свой номер. Владелец формирует группу (помимо себя, можно добавить еще четырех участников) и присваивает роли «взрослый» или «ребенок». Сервисы для них будут отличаться.

Защита от угроз

Основные сервисы подписки направлены на создание безопасной цифровой среды. Так, дочерняя компания Ростелекома «Солар» обеспечит необходимую фильтрацию контента в домашней и мобильной сети, чтобы защитить детей от потенциальных угроз.

Аналогичное решение уже используется в школах и других образовательных учреждениях России — только в прошлом учебном году еженедельно оно блокировало порядка 500 миллионов вредоносных ресурсов в Сети, доступ к которым пытались получить дети.

Однако под сетевой охраной будут не только дети — подписка «MiXX Вместе» обеспечивает профессиональную защиту от фишинга, мошеннических сайтов и других угроз для всех членов группы, включая взрослых.

Также родители получат доступ к функционалу, который позволит контролировать финансовые расходы детей, предотвращать нечаянные онлайн-покупки, получать ежедневные отчеты об использовании устройства ребенком.

Еще один важный сервис — отслеживание перемещений ребенка с помощью специального приложения Kaspersky Safe Kids. В программе можно установить безопасный периметр: если ребенок выйдет за него, родителю сразу придет уведомление на смартфон.

Развлечение и образование

В подписку «MiXX Вместе» также входят полезные обучающие и развлекательные ресурсы для детей. В частности, подписчикам становятся доступны образовательная платформа «Лицей», онлайн-кинотеатр «Wink Дети», сервис «Литрес» с электронными и аудиокнигами, приложение «Гусьгусь» с лекциями и подкастами.

Владелец подписки может ежемесячно получать на свой номер до 50 гигабайт дополнительного пакета мобильного трафика, но для абонентов разных операторов условия и количество гигабайт могут различаться. Подробную инструкцию по подключению всех сервисов можно изучить здесь.