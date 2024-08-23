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Просмотры мультсериалов в Wink бьют рекорды

Источник:
Sibnet.ru
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Популярность детского контента онлайн-кинотеатра Wink стала лавинообразно расти после расширение библиотеки, а также падения качества загрузки видеохостинга YouTube, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Так, всего за неделю с 12 по 18 августа общее количество включений детского контента превысило 50 миллионов, что в три раза превышает показатели предыдущих периодов. Все лидеры хит-парада — мультфильмы и сериалы российского производства.

Например, всего за одну неделю сериал «Три кота» посмотрели более 10 миллионов раз, «Барбоскиных» — 4,7 миллиона, «Маша и Медведь» — 3,4 миллиона, «Синий трактор» — 2,8 миллиона раз.

Онлайн-кинотеатр в 2024 году представил специальную подписку «Wink Дети», которая включает 23 детских телеканала, 8 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, приложение для подготовки детей к школе «Кубокот» и развивающие игры.

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