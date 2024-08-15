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«Мир кораблей» запустил коллаборацию с «Бесконечным летом»

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики игры «Мир кораблей» объявили о начале коллаборации с культовой игрой «Бесконечное лето».

В рамках ивента пользователи смогут получить японский корабль Mika, а также девушек-командиров из визуальной новеллы со специальной озвучкой. Так, в игре появятся Лена, Юля, Славя, Алиса и Ульяна.

Девушек-командиров можно найти в премиум-контейнерах «Бесконечное лето». Игроки смогут сами выбрать, на корабли какой нации подготовить командиров.

Корабль Mika начисляется с постоянным камуфляжем «Пионерский» и экономическими бонусами, стандартными для его уровня. Он также имеет повышенную доходность в кредитах и пониженную стоимость обслуживания.

В рамках коллаборации также добавили детективную кампанию в духе визуальной новеллы. Геймерам предстоит отправиться в пионерский лагерь «Совенок» и узнать, куда пропала Славя. Кампания состоит из пяти эпизодов.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире кораблей»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный линкор «Советская Россия» с постоянным камуфляжем, слот в порту, дополнительные кредиты и дублоны.

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