Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19

Вакцинация против COVID-19 снижает частоту сердечных приступов и инсультов, обнаружили британские ученые.

Исследователи проанализировали информацию о здоровье 46 миллионов взрослых жителей Англии, собранную за период с декабря 2020 года по январь 2022 года. Они изучили частоту возникновения сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации против COVID-19.

Оказалось, что после получения первой дозы препарата частота сердечных приступов и инсультов снизилась на 10%. Повторная вакцинация AstraZeneca сократила заболеваемость еще на 27%, а Pfizer/BioNTech — на 20%, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature Communication.

При этом параллельно были выявлены редкие случаи сердечно-сосудистых осложнений, связанных с применением вакцин. Речь идет о миокардите и перикардите после прививок на основе мРНК.

Кроме этого, вакцины на основе аденовируса изредка провоцировали тромбоз мелких сосудов. Однако такие случаи осложнений фиксировались достаточно редко.