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Трамп официально стал кандидатом в президенты от республиканцев

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп набрал нужное количество голосов на съезде Республиканской партии и стал официальным кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года

«Объявляем его республиканским кандидатом в президенты США», —заявил на съезде партии сын Трампа Эрик.

Трамп и действующий президент США выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий.

Позиции Трампа на утверждение от республиканцев не оспаривались. Его шансы на избрание президентом выросли после неудавшегося покушения.

Съезд Демократической партии пройдет в августе с 19 по 22 августа. В отличие от Трампа позиции Байдена не столь однозначны. В рядах демократов ширится мнение о необходимости его выхода из избирательной гонки.

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Политика #Мир
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