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Орбан выложил героическое видео после встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выложил видео по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, кадры сопровождает героическая музыка.

В ролике, опубликованном в социальной сети Х (бывшая Twitter), показано прибытие Орбана в Москву и его переговоры с Путиным. Протокольная съемка перемежается видами столицы России.

На кадры наложена героическая музыка. Также монтажеры добавили эффект slow motion (замедление) на моменты, где премьер-министр выходит из самолета, Путин выходит к гостям и оба лидера общаются.


Орбан посетил Россию в конце прошлой недели. По его словам, он предложил российскому президенту рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, тот отказался. Аналогично на инициативу Орбана отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣