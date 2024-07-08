Орбан выложил героическое видео после встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выложил видео по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, кадры сопровождает героическая музыка.

В ролике, опубликованном в социальной сети Х (бывшая Twitter), показано прибытие Орбана в Москву и его переговоры с Путиным. Протокольная съемка перемежается видами столицы России.

На кадры наложена героическая музыка. Также монтажеры добавили эффект slow motion (замедление) на моменты, где премьер-министр выходит из самолета, Путин выходит к гостям и оба лидера общаются.

Орбан посетил Россию в конце прошлой недели. По его словам, он предложил российскому президенту рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, тот отказался. Аналогично на инициативу Орбана отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.