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Пристрастие к курению объяснили особенностями личности

Источник:
Sibnet.ru
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Анализ крупной выборки курильщиков сигар и сигарет показал, что людям с таким пристрастием присущи определенные личностные черты, к такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона.

Изучив данные порядка 10 тысяч никогда не куривших людей и курильщиков, исследователи выявили ряд закономерностей. Оказалось, что курение коррелирует с низким уровнем добросовестности (или сознательности) и дружелюбия (уступчивости, способности прийти к согласию), приводит Naked Science отчет ученых.

Низкий уровень добросовестности у курильщиков связали с нехваткой самодисциплины и пренебрежительным отношением к рискам для здоровья, характерным для импульсивного поведения. Сниженная уступчивость говорит о склонности к бунтарству и антагонизму. Это объясняет, почему курящие упорствуют в привычке, несмотря на ее неодобрение.

Также курящим оказалась свойственна более выраженная экстравертированность по сравнению с некурящими. Это связали с социальными аспектами употребления табака. Курение порой становится поводом для социальных контактов, что может нравиться людям с этим пристрастием.

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lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

ben2005

Хотя бы до самой пенсии дожить)

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...