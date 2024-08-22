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Зачем в эпоху мобильников стационарный телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Телефон
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ
Стационарные телефоны теряют популярность под натиском мобильных технологий. Однако формально устаревшая проводная связь обладает целым списком несомненных плюсов. В каких случаях домашний телефон «обставит» смартфон?

Надежность

Мобильная связь чувствительна к различным электромагнитным помехам и повышенной нагрузке. Все прекрасно знают, что дозвониться на мобильник сразу после наступления Нового года практически невозможно — сети перегружены.

Без связи можно остаться во время сильной грозы. Мобильный телефон способен внезапно разрядиться. В свою очередь, проводные линии отлично защищены от различных воздействий, а стационарный телефон будет работать, даже если в доме отключили электричество.

Резервный канал

Домашний телефон — отличный вариант резервной системы связи «на всякий случай». Даже в случае серьезного ЧП по нему можно будет быстро вызвать скорую помощь, полицию или пожарных.

Важно, что стационарный телефон привязан к конкретному адресу. Даже если человек не успеет его сказать, для служб экстренной помощи не составит особого труда выяснить, откуда именно осуществлялся звонок.

Проверка родственников

Если позвонить на стационарный телефон, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что близкий человек находится дома. По звонку на мобильный телефон уверенным в этом быть нельзя.

Например, позвонив на домашний номер, можно всегда точно узнать, пришел ли ребенок вовремя из школы, находится ли в квартире престарелая бабушка. В случае с пожилыми родственниками есть еще один плюс — стационарный аппарат не затеряется.

Стабильность сигнала

Звонить с помощью домашнего телефона можно даже в самые отдаленные уголки России — связь будет стабильной и качественной, поскольку проводные станции обеспечивают бесперебойное покрытие огромных территорий.

Нередко качество связи начинает страдать, если человек находится в отдаленном регионе и ему звонят по мобильнику через всю страну. В случае с проводным телефоном такое исключено — связь будет устойчивой и громкой.

Дешевое общение

Стационарный телефон — отличный выбор для тех, кто любит поболтать. Для такой связи у операторов доступны выгодные предложения. Например, у Ростелекома есть специальные безлимитные тарифы для многочасовых бесед, которые на мобильнике «влетят в копеечку».

Для любителей долгих разговоров также немаловажно, что домашний телефон в отличие от смартфона не является источником радиоизлучения, потенциально вредного для здоровья. Таким образом, общение по проводам совершенно безопасно. 

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