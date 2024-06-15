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Ростелеком научил пенсионеров основам работы на смартфоне

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком провел для пенсионеров Томской области лекцию по основам работы на смартфоне и безопасному поведению в интернете. Урок прошел в рамках «Школы информационных технологий» Томской академии активного долголетия.

Участникам лекции презентовали новый учебник программы «Азбука интернета» — «Основы работы на смартфоне». Пенсионерам рассказали, как правильно устанавливать сим-карты, как скачивать и удалять мобильные приложения, на что обратить внимание при выборе тарифа.

Отдельной темой стала кибербезопасность. Пожилые люди узнали, как распознать фишинговые сайты и защитить свои персональные данные. Им также раскрыли самые популярные уловки интернет-мошенников.

Цель курса «Азбука интернета» — научить слушателей «серебряного возраста» пользоваться современными цифровыми технологиями. При этом пенсионеров не только обучают, но и помогают преодолеть страх перед новыми технологиями.

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