Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова

Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу завершило расследование убийства советского певца и музыканта Игоря Талькова, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело расследовалось в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого обвинили в убийстве и покушении на убийство, уточнила представитель СК РФ. Изначально директора обвиняли в убийстве по неосторожности.

«Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений», — пояснила Петренко.

Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым возник конфликт. В ходе ссоры Шляфман выстрелил в Малахова из револьвера, причинив смертельное ранение Талькову.

Следователи допросили более 150 свидетелей по всей России, в том числе артистов, работников дворца спорта и сотрудников милиции, дежуривших в тот день в «Юбилейном». Также сотрудники органов провели ряд генетических исследований.

«По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — подытожила представитель СК.