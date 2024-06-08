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Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова

Источник:
Sibnet.ru
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Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу завершило расследование убийства советского певца и музыканта Игоря Талькова, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело расследовалось в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого обвинили в убийстве и покушении на убийство, уточнила представитель СК РФ. Изначально директора обвиняли в убийстве по неосторожности.

«Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений», — пояснила Петренко.

Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым возник конфликт. В ходе ссоры Шляфман выстрелил в Малахова из револьвера, причинив смертельное ранение Талькову.

Следователи допросили более 150 свидетелей по всей России, в том числе артистов, работников дворца спорта и сотрудников милиции, дежуривших в тот день в «Юбилейном». Также сотрудники органов провели ряд генетических исследований.

«По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — подытожила представитель СК.

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paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......